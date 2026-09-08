Um homem de 80 anos, natural de Castelões, em Famalicão, morreu esta terça-feira à tarde, cerca das 15h37, na Rua da Liberdade, na vila de Joane.

Segundo foi possível apurar, o homem estaria a empurrar o carro que conduzia, na sequência de uma alegada avaria, quando perdeu as forças. A viatura acabou por avançar e embateu no homem, projetando-o contra outro veículo que se encontrava estacionado a poucos metros.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão, a VMER e a GNR.

O óbito foi declarado no local.