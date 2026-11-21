ÚLTIMA HORA

Um homem de 65 anos morreu, na noite deste sábado, na sequência do despiste do automóvel que conduzia, na Rua da Liberdade, em Riba d’Ave, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 20h00. A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave e transportada para o hospital de Guimarães.

Foi dada como ferido ligeiro, mas, logo após dar entrada na unidade hospitalar, e sem que nada fizesse prever, sofreu diversas complicações de saúde que se revelaram fatais.

A GNR tomou conta da ocorrência e está a apurar as causas do despiste.