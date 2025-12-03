Famalicão: Homem que agrediu polícia fica em liberdade

Entre os dias 17 e 30 de dezembro, a Câmara Municipal vai dinamizar as “Férias Inclusivas de Natal”. Trata-se de um programa dirigido a jovens com necessidades educativas especiais, garantindo uma resposta adequada durante a pausa letiva. Esta iniciativa, que abrange 30 crianças e jovens, pretende apoiar as famílias e proporcionar experiências enriquecedoras adaptadas às especificidades de cada participante.
Os utentes deste programa vão beneficiar de várias atividades, como ida ao circo, à Aldeia Natal, oficinas de artes, culinária e música, ateliers de olaria e plantas aromáticas, além de momentos dedicados aos desportos sobre rodas e ao padel. Estão também previstos ensaios para o tradicional cantar das janeiras.
Este serviço é desenvolvido por vários serviços municipais e conta com o acompanhamento da equipa multidisciplinar da Educação de Famalicão composta por profissionais das áreas da terapia da fala, terapia ocupacional, psicologia, mediação familiar e intervenção educativa. Esta equipa, financiada pelo programa Norte 20/30, programa intermunicipal de promoção do sucesso escolar, apoia o grupo ao longo de todo o ano letivo a partir do Centro de Recursos Educativos, em Vale S. Cosme, que está equipado com salas de intervenção terapêutica, sala snoezelen e sala de integração sensorial.