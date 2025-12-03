Concelho, Sociedade, Última Hora

Famalicão: Homem que agrediu polícia fica em liberdade

O homem de 29 anos que agrediu um polícia de folga em Famalicão, na última semana, vai aguardar julgamento em liberdade, ficando obrigado a apresentar-se três vezes por semana às autoridades.

O indivíduo tinha sido detido depois de reconhecer, numa padaria, o PSP que anteriormente o autuou por uma infração rodoviária. Com a ajuda de comparsas, ameaçou e agrediu o agente.

A PSP acabou chamada ao local e levou-o para a esquadra, onde manteve uma postura agressiva. Os bombeiros tiveram de prestar assistência e transportar feridos para o hospital.

Famalicão: CROA suspende adoção de animais a partir de 14 de dezembro

O Centro de Recolha Animal de Famalicão vai suspender, a partir de 14 de dezembro, a adoção de animais. A medida, que estará em vigor até ao dia 1 de janeiro, visa garantir que cada adoção nasça «de um coração preparado e não de um momento festivo».

A campanha – “Pense fora da caixa: vidas não se embrulham” – visa alertar para a adoção responsável e que os animais não são presentes, porque «quando o encanto passa, demasiados deles acabam novamente à procura de um lar». Adotar não é um impulso, alerta o CROA: «É uma decisão que muda vidas para sempre, a deles e a nossa».

Famalicão: Férias Inclusivas de Natal para 30 crianças e jovens

Entre os dias 17 e 30 de dezembro, a Câmara Municipal vai dinamizar as “Férias Inclusivas de Natal”. Trata-se de um programa dirigido a jovens com necessidades educativas especiais, garantindo uma resposta adequada durante a pausa letiva. Esta iniciativa, que abrange 30 crianças e jovens, pretende apoiar as famílias e proporcionar experiências enriquecedoras adaptadas às especificidades de cada participante.

Os utentes deste programa vão beneficiar de várias atividades, como ida ao circo, à Aldeia Natal, oficinas de artes, culinária e música, ateliers de olaria e plantas aromáticas, além de momentos dedicados aos desportos sobre rodas e ao padel. Estão também previstos ensaios para o tradicional cantar das janeiras.

Este serviço é desenvolvido por vários serviços municipais e conta com o acompanhamento da equipa multidisciplinar da Educação de Famalicão composta por profissionais das áreas da terapia da fala, terapia ocupacional, psicologia, mediação familiar e intervenção educativa. Esta equipa, financiada pelo programa Norte 20/30, programa intermunicipal de promoção do sucesso escolar, apoia o grupo ao longo de todo o ano letivo a partir do Centro de Recursos Educativos, em Vale S. Cosme, que está equipado com salas de intervenção terapêutica, sala snoezelen e sala de integração sensorial.

Famalicão: Miguel Ribeiro na expetativa quanto ao resultado do concurso para o novo estádio

Em entrevista ao Jornal a Bola, o presidente da SAD do FC Famalicão abordou a questão do novo estádio. Admite que a expectativa e o otimismo «já foram maiores» relativamente a esta infraestrutura. Isto porque já passaram sete anos desde que foi constituída a SAD e surgiu a promessa da Câmara em fazer um estádio. Miguel Ribeiro aguarda pelo resultado do concurso internacional cujo resultados só serão conhecidos em janeiro.

Apesar do tempo de espera, e de um concurso que falhou e da reformulação do projeto com novo concurso, o presidente da SAD do FC Famalicão mantém confiança na Câmara quanto ao interesse em construir um estádio novo. «Acredito que há uma vontade firme neste mandato do presidente de Câmara, porque foi assim que ele assumiu, agora, no seu programa eleitoral, e o presidente da Câmara de Famalicão é um homem de palavra», declarou à Bola.

Miguel Ribeiro diz que o estádio novo é importante não só para o FC Famalicão, mas também para a cidade. Considera que é um equipamento âncora que fará parte do progresso do concelho.

Quanto à tipologia de estádio, reitera que será na ordem dos 10 mil lugares (conforme está no projeto), apto para as competições europeias, cuja participação é ambicionada pelo FC Famalicão. Mas um estádio que «transmita a sensação de jogarmos sempre em casa», referiu Miguel Ribeiro. O objetivo é que o estádio esteja sempre cheio, com adeptos da casa, independentemente da categoria do adversário.

Famalicão: Liberdade para autor de agressão a PSP «é um prémio à criminalidade»

A comissão política do CHEGA manifesta «total repúdio e profunda indignação pelos brutais ataques sofridos por agentes da PSP, incluindo o caso mais recente em que um polícia foi agredido fora de serviço numa simples padaria» na passada semana.

O partido liderado por Pedro Alves também lamenta que o agressor fique a aguardar julgamento em liberdade, obrigado a apresentar-se três vezes por semana às autoridades. «É um insulto à autoridade do Estado, um prémio à criminalidade e um risco para todos os famalicenses», lê-se no comunicado enviado à imprensa.

O CHEGA Famalicão exige «o reforço imediato de meios humanos e materiais da PSP em Famalicão; leis verdadeiramente dissuasoras, que acabem com a porta giratória da justiça e sejam cumpridas por todos; o cumprimento, sem mais adiamentos, das promessas feitas pelo executivo camarário em matéria de segurança; e a instalação, de uma vez por todas, de uma Divisão Policial da PSP em Vila Nova de Famalicão – uma necessidade antiga e cada vez mais urgente».

O partido diz que são precisas ações concretas, porque «os famalicenses têm direito a viver em segurança e os nossos polícias merecem condições e proteção efetiva».

Famalicão: Gustavo Sá recebe prémio e revela sonhos para cumprir no clube (c/vídeo)

Gustavo Sá recebeu, esta semana, o prémio de melhor jogador jovem da I Liga, de agosto/setembro, prémio atribuído pelo Sindicato dos Jogadores. Com dois golos marcados no início da época, o médio criativo do FC Famalicão teve um arranque de temporada fulgurante, contribuindo para a boa classificação do Famalicão na Primeira Liga, na qual ocupa atualmente o quinto lugar com 20 pontos.

Em declarações ao clube, o jogador, que este sábado, diante do Braga, pode cumprir 100 jogos pela equipa principal, está «muito orgulhoso», quer continuar a ajudar o Famalicão e sonha jogar uma final da Taça de Portugal e conseguir o apuramento para as competições europeias. «Trabalho e trabalhamos todos os dias aqui no clube para o conseguir».

Confira as declarações de Gustavo Sá.

Famalicão: Gisela João atua na Fundação Cupertino de Miranda a convite da Rusga de Joane

“Melodias de Natal”, um concerto que celebra as tradições vocais do Minho e os cantares dedicados a Maria e ao Menino, inclui a participação de Gisela João, a convite da Rusga de Joane.

A presença da artista cria um encontro único entre tradição, fado e memória coletiva.

Está marcado para o dia 7 de dezembro, domingo, às 18 horas, no auditório da Fundação Cupertino de Miranda, inserido na programação do Município “Famalicão, o Lugar do Natal”.

A Rusga de Joane apresenta um programa pensado especialmente para esta quadra, com novos arranjos, harmonias renovadas e uma abordagem contemporânea ao repertório tradicional de Natal.

Por isso, “Melodias de Natal” promete ser um espetáculo envolvente, inspirado nas polifonias populares que marcam o imaginário minhoto e não só, evocando o ambiente das aldeias, o convívio à volta da lareira e legado musical.

 