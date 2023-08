Famalicão: Homem que percorreu 400km’s para violar ex companhia começa a ser julgado em setembro

Três pessoas ficaram feridas, na sequência de uma colisão frontal seguida de capotamento, na vila de Ribeirão, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 08h00 desta terça-feira, na Rua da Ribeira de Silva, sendo para o socorro dos feridos foi acionada a Cruz Vermelha de Ribeirão.

As vítimas, duas mulheres e uma criança de três anos, foram encaminhadas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos considerados ligeiros.