Uma carteira com 500 euros em dinheiro foi levada do interior de um anexo de habitação, no último sábado, na freguesia de Brufe, em Famalicão.

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O crime aconteceu por volta das 16h00, altura em que os proprietários estavam em casa. O suspeito, que usava capuz e luvas, saltou o portão e seguiu diretamente para o anexo. Já lá dentro, a poucos metros do dono da moradia, que se encontrava numa divisão ao lado, apoderou-se da carteira, que, além do dinheiro, tinha também documentos.

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Uma das moradoras, que estava no interior da habitação, ainda chegou a ver o homem, mas não foi a tempo de o travar.

A GNR foi chamada ao local e está a investigar o caso.