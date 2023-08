Esta quinta-feira há fado na Praça / Mercado de Famalicão.

A iniciativa, agendada para as 21h30 desta quinta-feira, vai contar com os fadistas Jorge Gomes e Sara Sousa.

No fim do mês, dia 31 de agosto, há nova sessão com os fadistas Lurdes Silva e Manuel Barbosa.

As noites de fado são dinamizadas pela Praça / Mercado de Famalicão e contam com o apoio da associação famalicense ACAFADO.