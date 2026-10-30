A Junta de Freguesia de Novais está a alertar os moradores para a presença de um indivíduo suspeito na Urbanização Vila do Anjo, depois de receber relatos de vários residentes.

De acordo com as informações partilhadas, o indivíduo desloca-se numa mota, aparentemente sem matrícula visível, e tem o rosto totalmente coberto, deixando apenas os olhos à mostra. Terá também sido visto a fotografar a zona habitacional.

A situação já foi comunicada às autoridades, que vão reforçar o patrulhamento naquela área.

A Junta pede à população que se mantenha vigilante, não tente abordar o indivíduo e contacte de imediato as autoridades caso detete alguma situação suspeita. O apelo abrange toda a freguesia de Novais.