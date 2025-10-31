Famalicão: Homem vai cumprir 14 anos de prisão por ter abusado de menores com 11 e 13 anos

O Supremo Tribunal de Justiça agravou para 14 anos de prisão a pena de um homem condenado por violação e abuso sexual de duas menores em Vila Nova de Famalicão.

Os crimes ocorreram entre 2022 e 2023 e envolveram vítimas com 11 e 13 anos. Um dos casos começou através do Instagram, com encontros que culminaram em violação, chantagem com fotografias e abusos repetidos. A outra vítima, com atraso cognitivo, foi abusada enquanto estava à guarda do arguido.

O tribunal destacou o elevado grau de culpa e o impacto profundo dos crimes nas vítimas, afetando a sua personalidade, privacidade e autoestima. O arguido cumpre atualmente seis anos por roubos e furtos.