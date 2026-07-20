Concelho, Cultura, Eventos

Famalicão: Homenagem a João Junqueira – “O Rouxinol de Cabeçudos”

Na noite da passada sexta-feira, dia 17, o salão paroquial de Cabeçudos encheu-se de familiares e amigos para homenagear o cantor, autor, compositor e professor João Junqueira.

Apesar de marcar presença, a doença de que padece impediu o homenageado de acompanhar e compreender o tributo que lhe era prestado, tendo a esposa, La Salete, recebido as lembranças. As palavras de agradecimento da esposa e da filha, Ana, dirigidas a todos os presentes, foram particularmente emocionantes, evidenciando o amor e a dedicação do marido e do pai.

Em vários momentos La Salete subiu ao palco para receber lembranças de Manuel Ribeiro, atual presidente do Centro Social de Cabeçudos, instituição da qual o prof. Junqueira foi fundador e presidente; Maria José, em representação dos docentes com quem lecionou no INA – Instituto Nun’Alvres; de Rosa Areal, presidente da Junta de Freguesia de Cabeçudos, em reconhecimento da sua colaboração com a freguesia; e do pároco, padre Nuno Vilas Boas, pela dedicação prestada à paróquia e ao Grupo Coral.

No palco foram interpretadas uma dezena das suas canções, pelas vozes de Mónica Mesquita e Luís Matias, acompanhadas ao piano por Rui Mesquita, na guitarra clássica por Carlos Carneiro, no violoncelo por André Amaro e nos violinos por Sofia Faria, Rui Costa e Duarte Faria. A apresentação esteve a cargo de António Sousa que também declamou vários poemas de João Junqueira. A sonorização foi assegurada por Alex Sousa e a projeção de imagens, evocando alguns dos melhores momentos culturais da vida do homenageado, por Jorge Pimentel.

O sarau poético-musical de homenagem a João Junqueira, “O Rouxinol de Cabeçudos”, intitulado “Quando Cantar Não Basta”, terminou com os artistas e o público a cantarem o emblemático tema “Regresso”.

ManSanches

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Famalicão: Homem é encontrado morto em tanque

Um homem com cerca de 70 anos foi encontrado sem vida, no interior de um tanque, na noite desta terça-feira, em Telhado, Famalicão.

Ao que foi possível apurar, a vítima estaria a circular na rua, cerca das 20h00, quando, por razões não conhecidas, terá caído ao tanque, que se encontrava a um nível inferior.

Para o socorro foram acionados os Bombeiros Famalicenses, apoiados pela VMER.

O óbito viria a ser declarado no local.

A PJ encontra-se a investigar.

Famalicão: Município e Escola Superior de Saúde estabelecem protocolo para desenvolvimento de projetos

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a CESPU – Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário formalizaram uma parceria na área do empreendedorismo. A CESPU disponibilizará um espaço de incubação especializado em projetos da área da saúde, assegurando o acesso a infraestruturas científicas, laboratoriais e tecnológicas. O Município, através do Famalicão Made IN, ficará responsável pela coordenação técnica das iniciativas de empreendedorismo e pela articulação com empresas, investidores e restantes entidades do ecossistema empresarial e institucional.

O objetivo do protocolo é promover o empreendedorismo e a inovação na área da saúde, reforçando a ligação entre o ensino superior, a investigação científica e o desenvolvimento económico do território; potenciando a criação de startups e spin-offs, a valorização económica da investigação e a transferência de conhecimento e tecnologia para o tecido empresarial.

O protocolo foi assinado na passada sexta-feira, 17 de julho, nos Paços do Concelho, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, do vereador da Economia e Empreendedorismo, Augusto Lima, do presidente do Conselho de Administração da CESPU, António Almeida Dias, e da diretora da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, Marisa Machado.

Segundo o presidente da Câmara, «é uma ação que vai permitir desenvolver conhecimento e inovação, valorizar projetos e através disso, valor acrescentado para o território».

Famalicão: Leonor Alves e Maria Oliveira Campeãs Nacionais de Infantis

Leonor Alves, do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, sagrou-se campeã nacional dos 50 e 100 metros livres, no escalão de Infantis A, conquistando ainda a medalha de bronze nos 100 metros bruços.

Esteve também em evidência Maria Oliveira, que alcançou o título de campeã nacional dos 100 metros bruços e o de vice-campeã nacional dos 200 metros bruços, no escalão de Infantis B.

Aliás, o GD Natação Famalicão esteve em destaque no Campeonato Nacional de Infantis, disputado em piscina longa (50 metros), entre os dias 17 e 19 de julho, em Setúbal.

A atleta Leonor Alves recebeu, ainda, o diploma de 5.ª classificada no ranking da Nadadora Mais Completa de Portugal, um reconhecimento da sua consistência e qualidade ao longo da competição.

A estafeta do GD Natação Famalicão voltou a demonstrar a força coletiva da equipa, conquistando três lugares no pódio: vice-campeã nacional na estafeta 4×100 metros Estilos Mista; vice-campeã nacional na estafeta feminina 4×100 metros estilos, em Infantis B; medalha de bronze na estafeta masculina 4×100 metros livres, também no escalão de Infantis B.

A competição reuniu 584 atletas, em representação de 115 clubes, e contou com a participação de 16 nadadores famalicenses, que encerraram a época desportiva com excelentes resultados.

Segundo o Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, os resultados refletem a «evolução de um grupo que trabalhou com enorme dedicação ao longo de toda a época. O espírito de equipa, a entreajuda e o compromisso demonstrados por todos os atletas são motivo de orgulho para o clube e espelham os valores que diariamente lhes são transmitidos pelos treinadores Jorge Maia e Andreia Granjo». Endereça, ainda, os «parabéns a toda a equipa por uma época memorável e por representarem o GD Natação Famalicão com tanta dedicação, ambição e orgulho».

O GD Natação Famalicão deixa, ainda, uma palavra de agradecimento aos pais e familiares, pelo apoio incondicional e entusiasmo nas bancadas.

Festival Arrebita em Famalicão: 24 Chef’s com pratos a 8,50€ dias 7 e 8 de agosto

O festival gastronómico Arrebita regressa ao Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão nos dias 7 e 8 de agosto, para a sua segunda edição, reunindo 24 chefs de todo o país numa celebração da gastronomia e dos produtos locais.

Este ano, o evento alia-se à Festa do Melão e Vinho Verde, prometendo dois dias de sabores, vinhos, música e convívio. Um dos grandes destaques são os pratos de autor a 8,50 euros, preparados pelos chefs convidados.

O chef famalicense Renato Cunha, do restaurante Ferrugem, assume o papel de Host Chef do evento e volta a marcar presença nos dois dias, acompanhado por Carlos Costa. O cartaz inclui ainda nomes de restaurantes de Lisboa, Porto, Braga, Guimarães, Matosinhos, Funchal, Portimão, Alenquer, Baião, Fafe e Vila Nova de Gaia, além de chefs de Famalicão.

A organização convida famílias e amigos a desfrutarem de um ambiente descontraído, com produtores locais, boa comida e mesas para partilhar.

A entrada é gratuita.

Famalicão: Rui Costa vai jogar no campeonato da Tailândia

O experiente avançado famalicense, que nas duas últimas épocas esteve no Farense, vai jogar na Tailândia. Rui Costa, de 30 anos, foi contratado pelo Port FC.

O jogador foi formado no Famalicão e, depois, prosseguiu a sua carreira com passagens pelo Vitória e Varzim, onde chegou aos seniores. Seguiu-se o Portimonense, Famalicão, FC Porto B, Alcorcón, Deportivo da Corunha, Santa Clara e Tobol, do Cazaquistão.

Pelo Farense, em duas passagens, fez 102 jogos, marcou 22 golos e foi autor de seis assistências.

Prisão para hacker que gastou 300 mil euros que não lhe pertenciam em Famalicão

O Tribunal de Guimarães condenou Diogo Santos Coelho, de 25 anos, a dois anos de prisão efetiva pelos crimes de acesso ilegítimo e acesso indevido. O jovem, que se encontra em prisão domiciliária, em Londres, foi julgado na ausência.

Segundo avança o Jornal de Notícias, o arguido administrava uma plataforma dedicada à venda de dados pessoais e bancários obtidos de forma ilegal, atividade que lhe terá rendido cerca de 275 mil euros entre 2015 e 2022. A pena aplicada foi inicialmente de dois anos e dez meses de prisão, mas acabou reduzida para dois anos ao abrigo da chamada “amnistia papal”, destinada a jovens com menos de 30 anos. O tribunal absolveu ainda Diogo Santos Coelho dos crimes de associação criminosa e branqueamento.

O caso tem uma ligação direta a Vila Nova de Famalicão, já que uma parte significativa do dinheiro obtido através da atividade criminosa foi investida no concelho, nomeadamente na compra de uma habitação e de um automóvel Tesla, num valor global a rondar os 300 mil euros.

Fonte: JN
Imagem: The Guardian