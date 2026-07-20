Famalicão: Homenagem a João Junqueira – “O Rouxinol de Cabeçudos”

Na noite da passada sexta-feira, dia 17, o salão paroquial de Cabeçudos encheu-se de familiares e amigos para homenagear o cantor, autor, compositor e professor João Junqueira.

Apesar de marcar presença, a doença de que padece impediu o homenageado de acompanhar e compreender o tributo que lhe era prestado, tendo a esposa, La Salete, recebido as lembranças. As palavras de agradecimento da esposa e da filha, Ana, dirigidas a todos os presentes, foram particularmente emocionantes, evidenciando o amor e a dedicação do marido e do pai.

Em vários momentos La Salete subiu ao palco para receber lembranças de Manuel Ribeiro, atual presidente do Centro Social de Cabeçudos, instituição da qual o prof. Junqueira foi fundador e presidente; Maria José, em representação dos docentes com quem lecionou no INA – Instituto Nun’Alvres; de Rosa Areal, presidente da Junta de Freguesia de Cabeçudos, em reconhecimento da sua colaboração com a freguesia; e do pároco, padre Nuno Vilas Boas, pela dedicação prestada à paróquia e ao Grupo Coral.

No palco foram interpretadas uma dezena das suas canções, pelas vozes de Mónica Mesquita e Luís Matias, acompanhadas ao piano por Rui Mesquita, na guitarra clássica por Carlos Carneiro, no violoncelo por André Amaro e nos violinos por Sofia Faria, Rui Costa e Duarte Faria. A apresentação esteve a cargo de António Sousa que também declamou vários poemas de João Junqueira. A sonorização foi assegurada por Alex Sousa e a projeção de imagens, evocando alguns dos melhores momentos culturais da vida do homenageado, por Jorge Pimentel.

O sarau poético-musical de homenagem a João Junqueira, “O Rouxinol de Cabeçudos”, intitulado “Quando Cantar Não Basta”, terminou com os artistas e o público a cantarem o emblemático tema “Regresso”.

ManSanches