A madrugada de sábado ficou marcada por dois aparatosos despistes de viaturas ligeiras.
O primeiro acidente aconteceu depois das 00h00, com um carro que entrou na rotunda Bernardino Machado. O segundo, amplamente divulgado nas redes sociais, aconteceu já depois das 03h30, com uma outra viatura a invadir o chafariz da rotunda de Sto António, a poucas centenas de metros do local do primeiro acidente.
A PSP tomou conta das duas ocorrências, sendo que a segunda acabou por se revelar mais grave, com ferimentos no condutor.
Coube aos Bombeiros Famalicenses a assistência da vítima e o transporte ao hospital de Famalicão.
No primeiro caso, a viatura acabou por ser removida do local pouco tempo depois do acidente, já no segundo despiste, o carro só foi retirado ao final da tarde numa operação de remoção complexa e que exigiu a intervenção de vários meios.