Famalicão: Hortas Urbanas já têm 180 utilizadores

As Hortas Urbanas, localizadas na Avenida dos Descobrimentos, têm 180 pequenos lavradores. Cada um cuida do seu pequeno talhão de terra, que tem entre 25, 50 e 100 m2. Nestes pequenos espaços, as pessoas são livres de fazerem as suas sementeiras e plantações, de acordo com a sazonalidade, tal e qual qualquer agricultor da aldeia.

Neste arranque da Primavera, é possível ver o remexer da terra, o adubar e o semear de novas plantações. Para estes agricultores citadinos é uma oportunidade para acrescentar ao cabaz alimentar produtos frescos a baixo custo, compensado o aumento do custo de vida.

Mas para muitos destes hortelãos, o cultivo da terra é também uma terapia ocupacional, para aliviar o stress do dia a dia. É o que acontece com Sameiro Amorim, que aos 80 anos, esquece todas as dificuldades da idade. É utilizadora há quase uma década e diariamente vai das Lameiras para a horta, fintando a solidão. É apenas um exemplo, há muitos outros.

Não é só a ajuda à economia doméstica, a promoção da saúde mental ou o combate ao envelhecimento ativo, nas hortas urbanas é valorizada a vertente da economia circular, porque os resíduos orgânicos, como as aparas de relva e a estilha de podas das árvores da cidade são usados como fertilizantes para os talhões.

Há um outro aspeto que o município considera relevante e que tem a ver com a inclusão. Além das hortas elevadas para quem não se pode baixar por problemas de saúde, existe a integração de jovens que trabalham para o município ao abrigo de programas para pessoas com necessidades especiais. É o caso de Diogo Araújo, de 26 anos, e de Manuel Silva, de 21, que trabalham na manutenção do espaço. Diogo destaca o prazer de «trabalhar ao ar livre»; Manuel fala de uma porta que «dificilmente se abriria noutro lugar». Além de zelarem pelo espaço ajudam quem ali trabalha nas hortas.

Para o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, este projeto representa «o compromisso do concelho com uma agricultura sustentável que coloca as pessoas no centro». O autarca acrescenta ainda que estes espaços são um bom exemplo de «que o cultivo da terra em ambiente urbano é uma ferramenta poderosa para a saúde mental, para o envelhecimento ativo e para a integração dos cidadãos».

Os interessados em juntar-se a esta comunidade podem candidatar-se através do formulário disponível em www.famalicao.pt ou no Balcão Único de Atendimento, podendo o documento ser entregue presencialmente ou via e-mail para camaramunicipal@famalicao.pt. Todos os hortelãos têm de frequentar, obrigatoriamente, uma formação gratuita de 12 horas em Agricultura em modo de Produção Biológica disponibilizada pelo município.