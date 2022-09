Famalicão: Hospital assinala Dia Mundial da Segurança e do Doente

Os pratos vegetarianos são a opção escolhida para os Dias à Mesa no mês de setembro. Esta proposta está associada à celebração da Feira de S. Miguel, que acontece já no final de setembro. Os apreciadores dos vegetais, das massas e dos cereais têm a oportunidade de desfrutar dos melhores sabores, texturas e aromas, de 22 a 25 de setembro, no restaurante Moutados, Combinação de Sabores, Bubbles e Fusilli Massa & Café. Nestes locais poderá usufruir de um desconto de 10% no valor de uma saborosa refeição vegetariana.

Para além deste desconto nos restaurantes aderentes, a iniciativa também inclui um desconto igual em alojamentos, entre eles, a Casa Ana Monteiro, Villam Natura & Spa, Wake Up Famalicão, Hotel Moutados, Quinta de Pindela, Casa das Cortinhas, Quinta de S. Vicente, Casa do Ribeirinho, Villa Prime, Host in Olivença, Vivenda Mendes, Vivenda Mendes 2, Saladestar, Fascinante Orbita e Vitoria´s House, para quem se desloca a Vila Nova de Famalicão durante os Dias à Mesa. Esta promoção não é acumulável com outros descontos e é válida mediante reserva direta nos estabelecimentos.

Refira-se que a iniciativa Dias à Mesa arrancou em 2019 com um conjunto de propostas dos melhores sabores regionais, combinadas com eventos culturais do município ao longo do ano. Enaltecer a boa cozinha regional e proporcionar aos apreciadores da boa cozinha experiências gastronómicas únicas são os principais objetivos dos Dias à Mesa.