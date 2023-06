Famalicão: Hospital emite comunicado após publicação no facebook sobre doente sem transporte

Após ter sido tornado público nas redes sociais, este domingo, um testemunho que dá conta de uma alegada falta de meios para assegurar o transporte de doentes a partir do Hospital de Famalicão, o conselho de administração do CHMA, em comunicado, nega que em algum momento esteve em causa a segurança dos doentes.

Os responsáveis da unidade hospitalar afirmam que é falsa a existência de dívidas às corporações de bombeiros, conforme foi reproduzido na internet. O CHMA esclarece que, até ao passado mês de maio, o serviço de transporte não urgente de doentes estava afeto aos Bombeiros Voluntários Famalicenses e que estes, por entenderem que estavam a ter um elevado prejuízo com o mesmo, decidiram suspendê-lo com efeitos imediatos.

Entretanto, a unidade hospitalar refere que foi aberto um procedimento concursal urgente para todas as corporações de bombeiros (dos concelhos de Famalicão, Trofa e Santo Tirso), que acabou por ficar deserto. Assim, foi aberto um novo concurso público que terminará na próxima semana.

Na mesma nota, o Centro Hospitalar do Médio Ave esclarece ainda que podem existir casos pontuais de demora no transporte, estando eles relacionados com a elevada procura dos serviços e a oferta existente limitada.

A Cidade Hoje procurou obter mais informações sobre o caso do doente, relatado no Facebook. Fonte do socorro referiu à nossa redação que a pessoa em causa em causa foi transportada para o Hospital de Braga por volta das 03h00 de domingo, negando, por isso, a versão que se encontra online e que indica que às 05h30 ainda se encontrava sem transporte.