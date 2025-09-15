Famalicão: Hospital tem candidaturas de 12 milhões e estudo que confirma condições para a ampliação

O hospital de Famalicão tem a decorrer 5 candidaturas (PRR/PT2030), num valor superior a 12 milhões de euros. O investimento será para a modernização das atuais instalações, nomeadamente, para a aquisição de novos equipamentos hospitalares e novo mobiliário, para a construção de 2 novas salas cirúrgicas, para a renovação das áreas de internamento pediátrico e da unidade de esterilização e para a melhoria da eficiência energética do edifício.

Estas candidaturas foram anunciadas no dia 11 de setembro, no decurso da reunião do Conselho da Comunidade, órgão consultivo criado para promover a participação ativa da comunidade na definição, acompanhamento e avaliação das políticas e serviços de saúde locais.

A esta novidade, lançada pelo presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Ave, o presidente da Câmara Municipal, que presidiu à reunião, acrescentou uma outra. Um estudo técnico independente, pedido pelo Município, que confirma o potencial de crescimento das atuais instalações do Hospital de Famalicão, através da ampliação do edifício para novas valências hospitalares e inclusivamente para estacionamento público de cerca de três centenas de lugares.

Sobre o investimento, António Barbosa diz que são «fundamentais para a eficiência dos serviços de saúde prestados aos famalicenses». Acrescentou os esforços que a administração da ULS tem feito para concretizar a ampliação e modernização do Hospital de Famalicão, definindo como prioridade «o aumento da capacidade de internamento», um problema estrutural do edifício.

Mário Passos deu, então, conta dos resultados do estudo técnico. O autarca reforçou que foi feito «com o intuito de percebermos a melhor solução para a eficiência dos cuidados de saúde prestados pelo Hospital aos famalicenses, solução essa que deverá ser compatível com o Plano Diretor Hospitalar».

Na reunião também foi feito um balanço das obras na rede de cuidados de saúde primários. Atualmente está em curso um investimento de cerca de 13 milhões de euros em 7 unidades de saúde: nas USF de São Miguel-o-Anjo, Vale do Este, Joane e Urbana, nas Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Ruivães/Landim e Lousado e no Centro de Diagnóstico Pneumológico de Famalicão.