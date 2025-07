Famalicão: Hugo Azevedo leva seleção nacional a mais um título europeu

O Grupo Desportivo de Joane avança para a nova época desportiva com uma “revolução” dentro de portas. Da época passada (Campeonato de Portugal) ficaram 10 jogadores e para a nova temporada (pró nacional da AF Braga) já foram contratados oito atletas, aguardando-se mais alguns reforços para atacar um dos campeonatos «mais competitivos das últimas épocas». É esta a opinião do treinador, também ele novo no clube (José Manuel Teixeira), que é partilhada por Nuno Oliveira, o diretor desportivo.

O plantel apresentou-se na manhã deste sábado para preparar a participação na principal prova da AF Braga. O desafio «é olhar para cada jogo como uma final. Estamos ainda numa fase muito embrionária e não vou, agora, anunciar objetivos, porque esse seria o maior erro», avisa José Manuel Teixeira.

O treinador reconhece as dificuldades que aí vêm. «Há quem diga, e com razão, que estamos num minicampeonato de Portugal, com equipas muito apetrechadas», mas vai avisando que «dentro daquilo é a história do Joane vamos construir uma equipa competitiva. Nesta fase temos que perceber que há uma restruturação muito grande e, doravante, há que assimilar processos e conceitos. O que vamos pedir aos jogadores é que sejam o reflexo de um clube que tem uma alma imensa. E pedimos aos adeptos que nos ajudem a alavancar aqueles que são os nossos objetivos. Seremos aplicados e ponderados, sempre na luta e nunca abdicando de um lugar cimeiro na classificação».

Do plantel e do que falta para fechar, José Manuel Teixeira fala de «critério» nas escolhas. «Estamos a tentar contratar bem. Fomos buscar jogadores talentosos que vão mostrar que têm competências para jogar nesta divisão».

O diretor desportivo, Nuno Oliveira, refere que o clube está no “mercado” para contratar mais dois reforços e que vai olhar para a formação para fechar o grupo de trabalho para 25/26.

Sobre objetivos, não esconde que a grandeza do Joane «obriga-nos a olhar para a competição de forma muito positiva, sabendo que será um campeonato muito difícil. Estamos esperançados em fazer um bom trabalho», porque «o nosso compromisso é olhar para os lugares cimeiros da tabela. Sabemos que temos um longo caminho a percorrer e temos que estar unidos naqueles que são os nossos objetivos. Vamos ser competitivos a cada jogo e nada adianta olhar para a frente, porque o caminho é para se fazer a cada partida».

Carlos Dias (ex-S. Cristóvão), Ricardo Ferreira (ex-Arões), Pedro Pacheco (ex-Ronfe), Maga (ex-Vilarinho), André Alves, Carlitos, Lousada e Carlos Durães (todos ex-Torcatense) são, para já, os reforços.

Da época passada continuam Ferreira, Diogo Ribeiro, João Ferreira, Pinto, Vitinha, Barreto, Miguel Silva, Barbosa, Rui Jorge e Correia (ex-júnior).

José Manuel Teixeira é líder da equipa técnica, que tem como adjuntos Miguel Ricardo Faria, Ismael Sousa e Pedro Miguel Carvalho (treinador de guarda-redes).