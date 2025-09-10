Famalicão: Hugo Oliveira é o segundo melhor treinador de agosto

O treinador do FC Famalicão foi eleito o segundo melhor da Liga Portugal Betclic no mês de agosto.

Hugo Oliveira reuniu 26,19% dos votos dos restantes treinadores do campeonato, num reconhecimento pelo excelente início de época da equipa que ocupa o segundo lugar, com 10 pontos, a dois do líder, FC Porto, e sem sofrer golos. Este bom início já igualou igual feito na temporada de regresso à I Liga, 2020/2021.

Recorde-se que Carevic e Justin de Haas foram eleitos o melhor guarda-redes e defesa da I Liga, também durante o mês de agosto.

O campeonato regressa este fim de semana e o Estádio Municipal é palco do jogo grande da quinta jornada. Sábado, às 20h30, o Famalicão recebe o Sporting, terceiro da classificação.