Famalicão: Treinador Hugo Oliveira foi exemplo e deu sangue

Na véspera, o treinador do FC Famalicão lançou o repto à dádiva de sangue e, no dia, esta segunda-feira, deu o exemplo.

Hugo Oliveira foi um dos elementos da estrutura do plantel do FC Famalicão que durante esta manhã, na Academia, deu sangue no âmbito de mais uma ação da Associação de Dadores de Sangue, em colaboração com o clube. A colheita foi feita pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação. De um total de 64 inscrições, foram recolhidas 57 dádivas. Destes dadores, 15 fizeram-no pela primeira vez, é o maior número desde 2022.

Esta ação solidária foi a que mais dádivas recolheu desde aquele ano. Nessa altura, houve 35 dádivas, no ano seguinte subiu para 50 e, em 2024, baixou para 47.