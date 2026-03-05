Famalicão: Hugo Oliveira pede mais talento e magia e menos ruído no futebol nacional

O treinador Hugo Oliveira diz que todos devem olhar «muito mais para aquilo que se passa dentro de campo, para o futebol jogado», e menos para a arbitragem, «para a opinião de todos aqueles que estão à volta do jogo e não fazem parte do jogo».

Isto a propósito do “ruído” em volta do futebol, com insultos e queixas, entre clubes, dirigentes, jogadores e comentadores. «Cada um deve responder pelas suas ações e declarações, cada um deve ser aquele que exige que os outros sejam, ou seja, não podemos exigir aos outros aquilo que não fazemos. Porque as novas gerações olham para o futebol como algo a copiar e o futebol pode ser um modelo de comportamentos. Nós devemos olhar mais para isso», reflete Hugo Oliveira.

Esta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Arouca, também foi incitado a comentar a avaliação negativa ao VAR do jogo Sporting- FC Famalicão. O técnico respondeu, apenas, que deve ser didático e servir de exemplo para que não volte a acontecer. «É este processo de aprendizagem que nos vai ajudar a tomar melhores decisões, sabendo que no futebol, como na vida, todos cometemos erros, todos fazemos coisas acertadas, agora temos todos é que aprender», alerta.

Doravante, o treinador do Famalicão espera que todos olhem «muito mais para aquilo que se passa dentro do campo, para o futebol jogado. Fala-se muito pouco dos golos, muito pouco da organização coletiva, fala-se muito pouco do drible, fala-se pouco da magia, do talento e do jogador». Acrescenta: «devíamos ter mais momentos nas televisões nas rádios e nas redes sociais, onde se falasse mais de talento, de magia e de futebol. O futebol puro é o talento e o jogo, o golo e a qualidade do jogador», aponta.