Famalicão: Hugo Oliveira pede mais talento e magia e menos ruído no futebol nacional

O treinador Hugo Oliveira diz que todos devem olhar «muito mais para aquilo que se passa dentro de campo, para o futebol jogado», e menos para a arbitragem, «para a opinião de todos aqueles que estão à volta do jogo e não fazem parte do jogo».

Isto a propósito do “ruído” em volta do futebol, com insultos e queixas, entre clubes, dirigentes, jogadores e comentadores. «Cada um deve responder pelas suas ações e declarações, cada um deve ser aquele que exige que os outros sejam, ou seja, não podemos exigir aos outros aquilo que não fazemos. Porque as novas gerações olham para o futebol como algo a copiar e o futebol pode ser um modelo de comportamentos. Nós devemos olhar mais para isso», reflete Hugo Oliveira.

Esta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Arouca, também foi incitado a comentar a avaliação negativa ao VAR do jogo Sporting- FC Famalicão. O técnico respondeu, apenas, que deve ser didático e servir de exemplo para que não volte a acontecer. «É este processo de aprendizagem que nos vai ajudar a tomar melhores decisões, sabendo que no futebol, como na vida, todos cometemos erros, todos fazemos coisas acertadas, agora temos todos é que aprender», alerta.

Doravante, o treinador do Famalicão espera que todos olhem «muito mais para aquilo que se passa dentro do campo, para o futebol jogado. Fala-se muito pouco dos golos, muito pouco da organização coletiva, fala-se muito pouco do drible, fala-se pouco da magia, do talento e do jogador». Acrescenta: «devíamos ter mais momentos nas televisões nas rádios e nas redes sociais, onde se falasse mais de talento, de magia e de futebol. O futebol puro é o talento e o jogo, o golo e a qualidade do jogador», aponta.

Famalicão: Paços do Concelho às escuras no dia 28 de março

O Município de Vila Nova de Famalicão volta a associar-se ao repto mundial da World Wildlife Fund, que desafia os cidadãos a apagarem as luzes de monumentos e casas por todo o mundo, chamando a atenção para as alterações climáticas. O momento acontece no dia 28 de março.

Neste dia, os Paços do Concelho de Famalicão ficarão às escuras, entre as 20h30 e as 21h30. Para além de desafiar a desligarem as luzes de casa, a autarquia convida também os famalicenses a pedalarem às escuras e iluminarem – pela ativação de dínamos instalados nas bicicletas – os monumentos e edifícios do concelho que estarão presentes numa maquete em 3 dimensões instalada no edifício municipal. A iniciativa é promovida em parceria com o Ginásio Eugénios.

Este ano assinala-se o 20.º aniversário da Hora do Planeta, considerado o maior evento global dedicado à ação climática e à proteção da natureza.

Famalicão: Equipa de ciclismo do Famalicão aumenta em número e ambição

As equipas de ciclismo do FC Famalicão para a época 2026 foram apresentadas, assim como as competições e objetivos. No total, são 39 atletas; 18 da Academia e 21 elites/masters. «Representam dedicação, trabalho árduo e ambição», refere a direção.

Um crescimento que representa «a qualidade do nosso projeto, do empenho da estrutura técnica e do apoio fundamental das famílias e patrocinadores», afirma.

Assim, este ano estarão focados em marcar presença e lutar pelos melhores resultados no Campeonato Nacional XCM (cross-country), Campeonato Regional ACM, Campeonato Resistência de Famalicão, Campeonato XCO Póvoa de Varzim, Campeonato XCO Vila do Conde, Maratonas e Ultramaratonas e Granfondos (ciclismo estrada de longa distância).

«Queremos competir ao mais alto nível, evoluir individual e coletivamente e, acima de tudo, honrar a camisola que representamos», aponta.

«Para além das vitórias e classificações, o nosso grande objetivo é continuar a formar atletas e pessoas, promover valores como respeito, superação, disciplina e espírito de equipa», descreve.

Famalicão: Mercadinho de Páscoa em Ribeirão

A Junta de Freguesia de Ribeirão organiza, nos dias 21 e 22, um Mercadinho de Páscoa. Vai ser realizado em frente à sede da Junta de Freguesia, com acesso livre. Poderá encontrar delícias doces da Páscoa, produtos locais e artesanato.

No dia 21 vai estar aberto das 14 às 22 horas; no dia 22, domingo, das 9 às 12 horas.

Esta iniciativa tem como objetivo valorizar e divulgar a doçaria tradicional e os produtos da terra, preservando receitas típicas e incentivando os pequenos negócios da região.

Quem pretende vender deve inscrever-se gratuitamente, até ao dia 10 de março, na Junta de Freguesia.

 

Famalicão: Luta pela manutenção prossegue este sábado

A cinco jornadas do final da fase regular do campeonato nacional de futsal, o FC Famalicão recebe, este sábado, o Rio Ave. A partida é da 18.ª jornada e joga-se às 11 horas, no Pavilhão Municipal das Lameiras, com entrada gratuita.

Um jogo importante para a equipa de Hugo Oliveira que ocupa o último lugar da classificação (12.º), com 13 pontos, os mesmos do Caxinas que está uma posição acima. Os dois últimos da classificação descem de divisão.

O Rio Ave é nono da classificação, com 23 pontos, e está no grupo (8 primeiros) que podem disputar o play-off de campeão.

Famalicão: Riba d´Ave perde em Paços de Ferreira

Na noite desta quarta-feira, a contar para a jornada 19 do campeonato nacional de hóquei em patins, o Riba d´Ave/CSJ Group perdeu, 2-1, em Paços de Ferreira, com a Juventude Pacense. A equipa da casa chegou ao intervalo a vencer e aumentou a vantagem aos 38 minutos da segunda parte. O Riba d´Ave ainda reduziu, aos 33 minutos, por Antoine Thebaud.

Os ribadavenses continuam no décimo segundo lugar, com 17 pontos. Na próxima jornada, marcada para domingo, às 17 horas, a formação de Jorge Ferreira recebe o Tomar, nono da classificação, com 21 pontos..

Famalicão: António Nobre no Municipal para arbitrar o jogo de abertura da jornada 25

Na noite desta sexta-feira, na abertura da jornada 25 da I Liga, o FC Famalicão recebe o FC Arouca, partida que será arbitrada por António Nobre.

O árbitro da AF de Leiria terá como assistentes Nélson Pereira e Francisco Pereira; João Pinto é o quarto árbitro. VAR: Rui Silva; AVAR: Álvaro Mesquita.

O FC Famalicão é sexto da classificação, com 36 pontos, enquanto que o Arouca, no décimo primeiro lugar, soma 26.