Famalicão: Hugo Oliveira persegue recorde e lugar europeu nas últimas jornadas

O atual treinador do FC Famalicão tem, ainda, duas jornadas (a deslocação a Alverca e a receção ao Estrela da Amadora) para igualar a série de invencibilidade de 12 jogos, registada na época 1992/1993, por José Romão.

Nessa época, Romão conseguiu esse feito que começou a 4 de outubro de 1992, com sete empates e três vitórias, tendo a sequência de invencibilidade terminado no terreno do Farense, com uma derrota por 0-3, no dia 31 de janeiro de 1993. Apesar desta série de resultados, o FC Famalicão viria a terminar em 14.º lugar, com apenas mais dois pontos do que o 16.º classificado, o Tirsense, que acabou por descer de divisão.

Hugo Oliveira, 33 anos depois pode, então, fazer parte desta história. O último desaire aconteceu frente ao Sporting, por 0-1, no dia 15 de fevereiro, na 22.ª jornada. Desde então, a equipa soma cinco vitórias e cinco empates, incluindo jogos frente ao Benfica, em casa, e deslocações a Porto e Braga.

Para igualar a história, basta pontuar em casa do Estrela da Amadora e na receção ao Alverca. No entanto, o principal objetivo será segurar o 5.º lugar, atualmente com vantagem de 2 pontos para o Gil Vicente; vale lembrar que em igualdade pontual, o confronto direto cai para a formação de César Peixoto. Caso mantenha a posição atual, e o Sporting vença a Taça de Portugal frente ao Torreense, o 5.º classificado terá acesso às pré-eliminatórias da Conference League. E é precisamente neste contexto que o FC Famalicão quer finalizar a época.

Recorde-se que a melhor classificação do FC Famalicão na Liga Portugal aconteceu na época 2019/2020, quando, liderado por João Pedro Sousa, alcançou o 6.º lugar, com 54 pontos. Atualmente, o conjunto de Hugo Oliveira tem 52 pontos e está uma posição acima, quando faltam duas jornadas para o final da I Liga.

Tiago Torres