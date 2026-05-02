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Famalicão: Hugo Oliveira promete «um Famalicão a pensar apenas em si» e na vitória

Ao final da tarde deste sábado, o Estádio Municipal – já se sabe que estará cheio – é palco de uma das partidas mais importantes da 32.ª jornada da I Liga. O FC Famalicão, a querer segurar o quinto lugar (51 pontos) e ainda a sonhar com um histórico apuramento para a Europa, defronta o Benfica que vai jogar pelo segundo lugar (75 pontos) que dá acesso à Champions.

O conjunto famalicense, num ciclo de nove partidas sem perder, tudo «fará para conquistar mais 3 pontos. A nossa forma de estar é jogar sempre para ganhar, por isso este é mais um jogo em que vamos entrar dessa maneira», avisa Hugo Oliveira.

O treinador do Famalicão fala de «um adversário fortíssimo, quiçá no melhor momento da época, próximo dos objetivos, que sabe que todos os pontos são fundamentais, mas nós vamos olhar para este jogo como mais uma grande oportunidade para mostrar quem somos, como vivemos, o nosso futebol, os nossos jogadores, o nosso clube. Jogamos por momentos e memórias e esta é uma grande oportunidade para desfrutar».
Para o jogo deste sábado, que começa às 18 horas, Hugo Oliveira promete um coletivo forte, «um Famalicão que pense apenas em si. Chegaremos a este jogo com esta ideia de coletivo, porque é a única maneira de combater clubes grandes que têm força, talento individual de quem está dentro, no banco, ou que vai ficar no Seixal».

Do seu Famalicão que joga no limiar de um apuramento europeu, que a acontecer será histórico, e de superar a maior pontuação de sempre (54 pontos), promete a identidade de sempre. «Somos uma das equipas mais aborrecidas do campeonato. Mantemo-nos muito fiéis à forma de estar, ideias, caminhos. Somos das equipas que menos se adapta aos adversários. Respeito a estratégia, temos algumas, mas somos um grupo com princípios fortes e rigorosos. Não vamos chegar ao final da Liga e sermos diferentes. Temos de ser iguais a nós próprios e vamos jogar para vencer com o Benfica de um super treinador e ser coletivos, humildes e com a força da nossa gente».

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Famalicão: Diana Braga é campeã nacional de duatlo no escalão de benjamins

A jovem atleta do Grupo Desportivo de Natação alcançou, esta sexta-feira, o título nacional na décima edição do Duatlo Jovem de Vila Nova de Cerveira – Campeonato Nacional Jovem.

A atleta Diana Braga teve uma prestação sólida e consistente ao longo das três etapas da prova, completando o percurso — 300m de corrida, 1000m de ciclismo e 200m de corrida — com o tempo total de 6:02, garantindo o lugar mais alto do pódio e confirmando o seu bom momento de forma.

Também do GDN, Sara Braga, no escalão de iniciados, foi 17ª, com o tempo de 18:40. A atleta enfrentou um percurso exigente composto por 1000m de corrida, 4200m de ciclismo e 500m de corrida, demonstrando determinação e espírito competitivo.

Em juvenis, Gabriel Abreu foi décimo primeiro, com o tempo de 26:59, após 2000m de corrida, 8000m de ciclismo e 1000m de corrida, em resultado de uma prestação equilibrada num escalão muito competitivo.

Padaria/Pastelaria ‘Desejos’ de Brufe assaltada

A Padaria / Pastelaria ‘Desejos’, localizada na freguesia de Brufe, localizada na rua Padre Domingos Joaquim Pereira, a par da N204, foi assaltada na última noite.

O crime terá ocorrido cerca das 00h00. Os assaltantes acederam ao interior do estabelecimento depois de partir o vidro da porta.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o grupo terá destruído a caixa que recebe o dinheiro dos clientes e faz a gestão do troco, para além da máquina do tabaco.

Terão conseguido abandonar o local com uma quantia reduzida em dinheiro e tabaco.

O espaço dispõem de sistema de vídeo vigilância, pelo que o assalto terá ficado registado pelas câmaras.

A situação foi reportada à GNR.

Famalicão: Último e decisivo jogo para a equipa de futsal

A equipa de futsal do FC Famalicão tem, este sábado, um jogo decisivo (e último) para o seu futuro no campeonato nacional. Recebe, às 16 horas, no Pavilhão Municipal, a AD Fundão, partida de entrada gratuita, mas com obrigatoriedade de levantar bilhete (na Loja Oficial do FC Famalicão, até às 12h30, ou no Pavilhão Municipal, a partir das 15h00).

O FC Famalicão tem obrigatoriamente de vencer o seu jogo e, a partir daí, poderá fazer contas para assegurar a manutenção.

Na última jornada, há confronto entre Elétrico e Caxinas, já a equipa da Quinta dos Lombos defronta o Rio Ave.

Caso exista igualdade pontual, o FC Famalicão pode assegurar a manutenção por ter vantagem no confronto direto com todas as equipas, mas no máximo conseguirá chegar ao décimo lugar. Os famalicenses somam 16 pontos, estando na última posição da tabela.

Trabalhos de limpeza nas avenidas de Famalicão na próxima segunda-feira

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai realizar, na próxima segunda-feira, 4 de maio, trabalhos de limpeza de vegetação em várias avenidas da cidade.

A intervenção arranca às 9h00 e vai decorrer nos separadores centrais da Avenida Marechal Humberto Delgado, Avenida dos Descobrimentos, Avenida Carlos Bacelar, Avenida do Brasil, Avenida Engenheiro Pinheiro Braga e Avenida de França.

Segundo o município, os trabalhos poderão provocar condicionamentos pontuais ao trânsito nas zonas intervencionadas.

Famalicão: Davide Figueiredo sagra-se campeão nacional e bate recorde do mundo

Este sábado, em Lisboa, o atleta da Associação Figueiredo’s Runners and Friends bateu o recorde do mundo do escalão M55, com o tempo de 31:48:05, no Campeonato Nacional de 10000 mts, sagrando-se, assim, campeão nacional do seu escalão.
Davide Figueiredo alcança, assim, mais um resultado e marca de relevo.
A competição decorreu na pista do Estádio 1° de Maio. Ainda da mesma equipa, Joaquim Lopes foi vice-campeão, no escalão M45, e Paulo Gomes foi quinto no mesmo escalão.

Famalicão: Um morto e seis feridos em choque entre carro e ambulância na N14 (Gavião)

Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas, na madrugada deste sábado, na estada nacional 14, em Gavião, Famalicão.

O acidente ocorreu cerca da 01h00, envolveu uma ambulância privada de transporte de doentes não urgentes, que tinha acabado de deixar o hospital de Famalicão, e um veículo ligeiro de passageiros.

As primeiras informações dão conta de que o choque frontal terá sido provocado pelo veículo ligeiro, que, sem qualquer tipo de luz, entrou em contramão e foi embater na ambulância.

A Cidade Hoje sabe que a vítima mortal é a doente que estava a ser transportada na ambulância de regresso ao lar, com 87 anos, sendo que a profissional que a acompanhava também terá ficado em estado grave.

Há ainda registo de mais cinco feridos, todos ligeiros, grande parte deles transportados para o hospital de Famalicão. Uma outra pessoa recusou tratamento hospitalar.

No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicenses, acompanhados pela Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Santo Tirso e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Famalicão.