Famalicão: Hugo Oliveira tem praticamente todo o plantel disponível para a receção ao Casa Pia

O FC Famalicão joga esta segunda-feira, no Estádio Municipal, com o Casa Pia. Hugo Oliveira tem praticamente todo o plantel disponível, pois apenas Óscar Aranda ainda recupera da grave lesão sofrida no joelho. Rodrigo Pinheiro está recuperado e Mathias de Amorim regressa depois de cumprir castigo. «Esta é daquelas semanas em que o treinador está feliz, mas tem dores de cabeça. Temos o grupo quase todo disponível. Vamos estar fortes, jogue quem jogar», referiu o treinador na antevisão ao jogo.

Hugo Oliveira, perante um adversário que está numa sequência de quatro jogos sem perder, projeta um jogo «extremamente competitivo, diante de uma equipa que está num bom momento. A chegado do novo treinador teve impacto, mas como habitualmente olhamos mais para nós, para os nossos caminhos e ideias. Estaremos novamente em casa, com os nossos adeptos a quem queremos dar uma alegria».

Famalicão e Casa Pia jogam esta segunda-feira, às 20h15, no Estádio Municipal.