O movimento Humanamente, conhecido pelo seu trabalho na organização e dinamização de marchas LGBTQIAP+, oficializou a sua adesão à EPOA -European Pride Organisers Association, uma rede europeia que reúne mais de uma centena de entidades gestoras e promotoras do Orgulho LGBTQIA+.

Esta aproximação internacional surge na sequência do diálogo e trabalho em rede mantido entre a Humanamente e a comissão organizadora do Pride Barcelona, com o objetivo de fortalecer laços, partilhar recursos e construir novas parcerias transnacionais.

«Levar a voz, as necessidades e o trabalho das marchas de municípios como Famalicão, Santo Tirso ou Sintra para a mesma mesa onde se decidem os rumos de eventos de grande escala como os de Paris ou Barcelona demonstra que a visibilidade LGBTQIAP+ é urgente em todo o lado, independentemente da dimensão da cidade», destaca o famalicense Diogo Barros, porta-voz do Humanamente.