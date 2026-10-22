A HumanitAVE – Associação de Emergência Humanitária assinala, no próximo sábado, o décimo aniversário. A cerimónia vai decorrer no auditório da Fundação Castro Alves, em Bairro, a partir das 20h45m com receção aos convidados, seguido de momento musical e, depois, corte do bolo de aniversário e convívio.

Esta ONGD – Organização Não Governamental para o Desenvolvimento tem promovido, desde a sua fundação, projetos de cooperação, desenvolvimento e ajuda humanitária. «Uma história construída por muitas mãos, muitas vontades e pelo compromisso de todos aqueles que acreditam no poder da solidariedade, do voluntariado e da cooperação para transformar vidas».

A celebração de 10 anos de atividade é, também, «o compromisso de continuar a construir pontes, criar oportunidades e levar esperança a quem mais precisa».