Famalicão: Humanitave cria programa de rádio na Guiné-Bissau

A HumanitAVE ONGD – Associação de Emergência Humanitária – Organização Não Governamental para o Desenvolvimento – está na Guiné-Bissau em mais uma missão, centrada na área da saúde e cuidados médicos.

Esta quinta-feira, em parceria com a Rádio Comunitária de Bigene, lançou o programa “Terra Sabi” que vai ao encontro do novo protocolo de cooperação celebrado recentemente com esta rádio.

Este protocolo visa estabelecer parcerias para promoção da melhoria da qualidade de vida da comunidade, centrando-se, por exemplo, em áreas como transmissão dos direitos e deveres do cidadão; igualdade de género e defesa do direito das mulheres; discussão de problemas nacionais; respeito pela diversidade étnica; igualdade de acesso à informação; divulgação de notícias locais como ferramentas construtivas para o desenvolvimento local e regional.

Esta é, assume a HumanitAVE, uma forma de garantir o exercício eficaz dos direitos sociais básicos para todos, independentemente das suas possibilidades económicas ou da sua condição social. «Pretendemos com este programa aproximar a população, desmistificar alguns mitos e quebrar barreiras de informação», esclarece a associação famalicense.