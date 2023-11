Famalicão: HumanitAVE embarca para a 19ª missão

A grande novidade do próximo ano letivo é a abertura do Ensino Secundário no Colégio Machado Ruivo, instituição com várias décadas de história em Famalicão.

Com um leque diversificado de áreas de ensino, incluindo Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, e Línguas e Humanidades, o Colégio Machado Ruivo assume o compromisso de proporcionar uma educação de qualidade e formar jovens capazes de marcar a diferença no ensino superior e no mundo profissional.

O processo de inscrição começa com uma entrevista personalizada entre o aluno e a direção pedagógica, seguido de uma análise ao percurso académico e às aspirações para o futuro.

O Colégio oferece ainda a possibilidade de dupla certificação do ensino secundário (português e americano) em parceria com “Academica International Studies”, programas de estágio em ambiente de trabalho e “Summer Schools”.

Programas sobre literacia financeira do Junior Achievement Portugal ou o Pense Indústria i4.0 do CITEVE permitem aos alunos um contacto direto com o mercado de trabalho.

O Colégio Machado Ruivo tem ainda colaboração com o colégio Escola Global e algumas instituições universitárias nacionais e internacionais.

Para mais informações sobre o processo de inscrição e os programas oferecidos, o contacto pode ser feito junto da direção do Colégio.