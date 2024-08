Famalicão: HumanitAVE integra nova direção da Plataforma Portuguesa das ONGD

O município de Vila Nova de Famalicão vai celebrar o Dia Internacional da Juventude ao longo de três dias, do próximo sábado até segunda-feira, dia 12 de agosto.

Ao final da tarde de sábado e domingo, o Parque 1º de Maio vai contar com animação de algumas bandas e DJ’s que antecedem o dia internacional da juventude assinalado na segunda-feira.

Os jovens músicos envolvidos no projeto municipal “Sons do Bairro” que procura reduzir desigualdades e promover a inclusão, vão atuar no sábado, às 21h00. No domingo, dia 11, vai decorrer o Famalicão Youth Sunset, com atuação dos DJ’s Meninos do Rio, Diogo Fonseca e Tiago Cruz, com música a partir das 20h00 que se estende até à 01h00. Em ambas haverá um espaço dedicado à comida de rua.

O Dia Internacional da Juventude é celebrado na segunda-feira, dia 12 de agosto, com a abertura excecional das piscinas municipais exteriores que habitualmente estão encerradas neste dia da semana. A entrada será gratuita para os jovens entre os 12 e os 35 anos.

No mesmo dia, o Município vai promover junto dos jovens, a adesão e uso da aplicação Famalicão Your Place, ferramenta municipal de transformação digital, com impacto em várias dimensões, tais como a económica, social e ambiental, seguindo o tema “Dos cliques ao Progresso: Percursos Digitais da Juventude para o Desenvolvimento Sustentável”.