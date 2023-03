Famalicão: Humor de João Seabra e canções de Manuel Campos animam festividades ao Santo do Monte

O humorista João Seabra e o cantor Manuel Campos são cabeças-de-cartaz das festividades em honra do Santo Monte, que decorrem no mês de abril, na freguesia do Louro. Os dois artistas atuam na noite do dia 17 de abril.

As festividades começam no dia 2, às 9 horas, com missa na igreja paroquial, com bênção dos Ramos, seguindo-se a procissão do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores, com destino à capela de Santo Ovídio. De 11 a 14 de abril, às 19 horas, haverá recitação do terço, também na capela de Santo Ovídio; às 19h30, celebração da eucaristia.

O dia 15 de abril abre com os Zés P´reiras que vão percorrer a freguesia; à noite, às 21h30, atua João Seabra seguindo-se, uma hora depois, o cantor Manuel Campos. Uma sessão de fogo de artifício encerra o dia.

No domingo, dia 16, entrada, em Travassos, da Banda de Música de Famalicão; às 10 horas, procissão de gala da igreja até à capela; 11h30, missa solene; às 14 horas, entrada em Travassos, da Banda Marcial de Arnoso; às 16 horas, atuação das duas bandas no adro da capela; às 18 horas, entrega dos ramos às bandas pelos juízes. Por último, ao anoitecer do dia 17, sai da capela do Santo do Monte a Procissão do Silêncio rumo à igreja paroquial. À chegada haverá bênção com o Santo Lenho