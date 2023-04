Famalicão: Humor de João Seabra e canções de Manuel Campos animam o Santo do Monte

Famalicão: Estação Rodoviária alberga seis novos projetos do Famalicão Made In

A nova Estação Rodoviária de Famalicão não serve apenas de base ao transporte público rodoviário no concelho. O espaço, inaugurado na passada sexta-feira, acolhe o quarto polo de incubação do Famalicão Made IN, com seis projetos dedicados ao comércio e prestação de serviços.

Os primeiros inquilinos do espaço dedicado ao empreendedorismo são o «On RideOut» – turismo de aventura, «Costa&Cipriano» – arranjos florais, «Terrário Portugal» – árvores ornamentais, «Berço de Ternura» – comércio e criação de brindes, «Kiiro» – artes plásticas e a «Casu» – consultora de marketing.

Este novo polo da rede Incubadora Famalicão Made IN pretende fixar, apoiar e promover novos negócios. Trata-se, nas palavras de Mário Passos, «de um espaço de incubação que se distingue por acolher projetos muito vocacionados para o comércio e serviços, que nasceram no seio da Geração Made IN. Aqui, com um contato mais direto com o público e com potenciais clientes, podem cimentar o processo de afirmação e consolidação, crescer e gerar emprego», realça o presidente da Câmara Municipal.

«Para nós é uma oportunidade, já que a incubadora permite-nos novos contactos e dá-nos um passaporte de credibilidade perante novos parceiros e clientes», assinala Susana Marinho da CASU. Com a instalação no novo polo da Incubadora a empresa, fundada por Susana Marinho e Cláudia Ribeiro, espera consolidar o projeto que começou ainda no período de pandemia. «Estamos mais próximas do público, com acesso ao apoio dos vários mentores, que nos tem ajudado a ultrapassar algumas barreiras e na validação do modelo de negócio».

A Incubadora Famalicão Made IN, que integra a Rede Nacional de Incubadoras, pretende fomentar o processo de criação de novas ideias de negócio, ação que a Câmara Municipal tem dinamizado aodisponibilizando ferramentas «para que os empreendedores consolidem os seus projetos, fomentando oportunidades de negócio junto de parceiros empresariais, sempre com um acompanhamento muito próximo e promotor deste ecossistema gerador de novos negócios», acrescenta Mário Passos.