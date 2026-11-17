O Ibertrio, formado pelo violinista Nuno Meira, o violoncelista Américo Martins e a pianista Isolda Crespi, apresenta um recital no próximo sábado, dia 21 de novembro, pelas 21h30, no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, com obras de Haydn, Arensky e Piazzolla. Ao reunir estes compositores, o Ibertrio celebra não apenas dez anos de história, mas também a diversidade de linguagens que moldaram a identidade do trio ao longo desta década.

O grupo, criado em 2016 com o intuito de divulgar a música erudita, tem tocado em numerosas salas e festivais em Portugal assim como também em Barcelona, Amesterdão, Paris e Roma, com apoios da GDA, do Instituto Camões e do Ibermúsicas. Em 2024, gravou o primeiro EP “Always Piazzolla” no “The Village”, em Vila Nova de Famalicão.

Este ano, o Ibertrio recebeu um apoio da DGArtes que permitirá gravar o CD “Três vozes, Um Tempo. Nova música portuguesa para trio com piano”, com obras escritas para o Ibertrio de compositores portugueses contemporâneos nomeadamente Sérgio Azevedo, Eurico Carrapatoso, Nuno Jacinto, Pedro Camacho e Telmo Marques.

Em 2024, o Ibertrio venceu o “Annual Diamond Prize” e o “Annual Grand Champion” de Música de Câmara no “European Classical Music Awards”. Em 2023, foi laureado com o Prémio Platina, obteve a melhor pontuação em representação de Portugal e foi nomeado Artista do mês de julho na “European Classical Music Awards”, e também obteve o Primeiro Prémio no “3rd Lugano International Music Competition”.