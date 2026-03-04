Famalicão: Ibrahima Ba concentrado «no nosso trabalho» para vencer o Arouca (c/vídeo)

O jovem senegalês, de 20 anos, chegado ao FC Famalicão na época passada, fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Arouca, na noite desta sexta-feira. Num português bem percetível, o defesa central vê na equipa adversária «jogadores de boa qualidade», mas o foco «é o nosso trabalho. Concentramo-nos, esta semana, para vencer este jogo», avisa.
Ibrahima Ba já leva, esta época, 14 jogos na I Liga no centro da defesa famalicense, tendo “roubado” o lugar a Léo Realpe. Titular nos últimos sete encontros, tem nos seus companheiros (Justin de Haas e Léo) «uma família. Estamos ali pelo Famalicão, para fazermos uma boa época. Estou a aprender muito e quero ser um grande jogador. Quero ganhar experiência, mais confiança e a minha progressão não será difícil» pela ajuda do treinador, com quem «é fácil aprender», e dos companheiros.
Na época passada jogou mais nos sub-23. «Foi uma oportunidade para aprender. Eu e o Rudi Almeida podemos ser exemplos para os sub-23. Hoje estamos na equipa principal, mas temos de trabalhar no duro. Todos têm de trabalhar no duro».
Confira as declarações de Ibrahima Ba