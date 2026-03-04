Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Ibrahima Ba concentrado «no nosso trabalho» para vencer o Arouca (c/vídeo)

O jovem senegalês, de 20 anos, chegado ao FC Famalicão na época passada, fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Arouca, na noite desta sexta-feira. Num português bem percetível, o defesa central vê na equipa adversária «jogadores de boa qualidade», mas o foco «é o nosso trabalho. Concentramo-nos, esta semana, para vencer este jogo», avisa.

Ibrahima Ba já leva, esta época, 14 jogos na I Liga no centro da defesa famalicense, tendo “roubado” o lugar a Léo Realpe. Titular nos últimos sete encontros, tem nos seus companheiros (Justin de Haas e Léo) «uma família. Estamos ali pelo Famalicão, para fazermos uma boa época. Estou a aprender muito e quero ser um grande jogador. Quero ganhar experiência, mais confiança e a minha progressão não será difícil» pela ajuda do treinador, com quem «é fácil aprender», e dos companheiros.

Na época passada jogou mais nos sub-23. «Foi uma oportunidade para aprender. Eu e o Rudi Almeida podemos ser exemplos para os sub-23. Hoje estamos na equipa principal, mas temos de trabalhar no duro. Todos têm de trabalhar no duro».

Confira as declarações de Ibrahima Ba

 

Deixe um comentário

Famalicão: EN 206 pode ter mais uma rotunda junto ao cemitério municipal

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, esteve reunido na passada semana com responsáveis da Infraestruturas de Portugal. Para além do anúncio do reforço da segurança, pela construção de mais de 4 km de passeios, foi lançada a possibilidade de ser construída uma rotunda logo após o cemitério municipal de Famalicão, no cruzamento de acesso a Gavião. A construção desta estrutura facilitaria o acesso àquela freguesia que, naquela zona, tem várias empresas. Acresce que o cruzamento surge logo após uma curva, local de algum perigo e onde já aconteceram alguns acidentes.

A reabilitação integral da EN 206 que liga Vila Nova de Famalicão a Guimarães começou em fevereiro do ano passado, num investimento de 9 milhões de euros da IP e incide sobre um troço de 15 quilómetros. Além da beneficiação geral da via, a obra envolve a construção de novas rotundas, em detrimento dos entroncamentos existentes, no acesso à Estrada Nacional 309 e na Avenida Montes dos Combros, na freguesia de Vermoim.

Famalicão: IP vai construir cerca de 5 km de passeios na EN 206

Mais de 1.3 milhões de euros serão investidos, pela Infraestruturas de Portugal (IP), no reforço da segurança pedonal do troço da Estrada Nacional 206 (EN 206) que liga Vila Nova de Famalicão a Guimarães. A intervenção passa pela construção de mais passeios e pela reparação de passeios existentes. No total, serão construídos mais de 4700 metros de novas zonas pedonais e reparados mais de 7200 m² de passeios existentes. A garantia saiu da reunião técnica que juntou o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, e responsáveis da IP, na passada quinta-feira, 26 de fevereiro, em Vila Nova de Famalicão.

Estes trabalhos, que não estavam previstos no projeto inicial da reabilitação desta importante via, atualmente em curso, surgem «depois dos vários apelos lançados» pelo presidente da autarquia famalicense «para que se aproveitasse a obra em curso para aumentar as condições de segurança que a via oferece aos peões», consta de nota de imprensa enviada pelo Município.

A IP compromete-se, também, a reforçar a segurança pedonal ao nível dos atravessamentos, com o reforço de passadeiras e iluminação pública. Na reunião de trabalho também foi analisada a criação de uma nova rotunda, logo após o cemitério municipal de Famalicão, no cruzamento de acesso a Gavião.

A reabilitação integral da EN 206 que liga Vila Nova de Famalicão a Guimarães arrancou em fevereiro de 2025, num investimento de 9 milhões de euros da IP e incide sobre um troço de 15 quilómetros. Além da beneficiação geral da via – pavimento, sinalização horizontal e vertical, equipamentos de segurança e sistemas de drenagem – a obra envolve a construção de novas rotundas, em detrimento dos entroncamentos existentes, no acesso à Estrada Nacional 309 e na Avenida Montes dos Combros, em Vermoim.

Famalicão: Procissão dos Santos Passos em Landim

Na tarde do dia 15 de março, a paróquia de Landim realiza a procissão dos Santos Passos. Acompanhada pela Banda de Música das Caldas das Taipas, a procissão sai às 14 horas e, trinta minutos depois, em frente à capela do Senhor dos Santos Passos, tem lugar o Sermão do Encontro.

A procissão, com cerca de 150 figurados, segue pelo itinerário habitual, terminando com o Sermão do Calvário, em frente à igreja.

Famalicão: Boas e más notícias para Hugo Oliveira

Justin de Haas, Pedro Bondo e Gustavo Sá cumpriram castigo no jogo de domingo, em Vila do Conde, e podem regressar ao onze famalicense na noite desta sexta-feira, na receção ao Arouca. Esta é a boa notícia. A má, é que Hugo Oliveira vai voltar a mexer no onze. Não pode contar com Tom van de Looi e Sorriso, que completaram, no mesmo jogo, a série de cinco amarelos.

Estas ausências podem chamar à titularidade Antoine Joujou ou Romeo Beney, para o lugar de Sorriso; ou Pedro Santos, Gonzalo Pastor e Marcos Peña para substituírem Tom van de Looi.

«Não ficamos menos capazes por termos jogadores castigados. Temos um plantel muito competitivo e de qualidade. Trabalhamos com todos os jogadores da mesma maneira e todos sabem o que têm de fazer», mencionou o treinador Hugo Oliveira, sobre as três ausências em Vila do Conde. Sobres estas, o discurso será, por certo, o mesmo.

O FC Famalicão recebe na noite desta sexta-feira o Arouca, partida marcada para as 20h15, no Estádio Municipal.

Famalicão: Primeiro “museu” do circo em Portugal pode ser instalado no concelho

Famalicão poderá vir a ter o primeiro Centro de Memória do Circo Português. O concelho famalicense surge como local estratégico para acolher este espólio, no âmbito de uma parceria que envolve o INAC, o Ministério da Cultura e entidades locais, incluindo a direção do espaço Central Park, que já demonstrou disponibilidade e sensibilidade para acolher o projeto em condições consideradas sustentáveis.

O projeto prevê a criação de uma estrutura especializada, com equipas dedicadas à conservação, restauro e investigação antropológica, assumindo-se como um espaço de referência a nível nacional e internacional. Para além da preservação do passado, o Centro pretende também afirmar o circo como património cultural imaterial em Portugal, um reconhecimento há muito reivindicado pelo setor.

Profissionais e investigadores consideram que não há tempo a esperar face ao desaparecimento progressivo de espólios, arquivos e testemunhos essenciais da história do circo em Portugal. É por isso que famílias históricas como os Chen, os Monteiro e o emblemático Circo Mariano já se encontram em diálogo com o INAC, num esforço conjunto para preservar documentos, figurinos, fotografias e objetos únicos que testemunham gerações de artistas.

Além de famílias de artistas, o INAC recebeu, em novembro passado, o apoio do Secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, e do subdiretor-geral da DGArtes, Pedro Barbosa. Responsáveis do INAC dizem que, neste momento, o Ministério da Cultura aguarda o posicionamento formal da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, para que o projeto avance.

Município em contacto com o Ministério da Cultura

Em relação ao desafio, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão assume que «acompanha e apoia o trabalho que o Instituto Nacional de Artes do Circo desenvolve, a partir de Famalicão, de promoção das artes do circo contemporâneo». Relativamente ao novo projeto de criação do Centro de Memória do Circo, o Município avança que está em contacto com o Ministério da Cultura para perceber a natureza do envolvimento da administração central neste projeto.

Famalicão: GR Gavião celebra, sexta-feira, 51 anos

Na próxima sexta-feira, 6 de março, o Grupo Recreativo de Gavião celebra o seu 51º aniversário.
Para assinalar esta data, há bolo e o tradicional cantar dos parabéns, com a presença de atletas, dirigentes, associados e amigos da associação.
O aniversário decorre na sede do clube, no Polidesportivo das Ribeiras, em Gavião. Recorde-se que o espaço foi inaugurado, precisamente no dia 6 de março do ano passado, por ocasião das comemorações dos 50 anos que incluíram, por exemplo, uma gala e a edição de uma revista comemorativa.