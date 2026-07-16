Famalicão: Ibrahima Ba prepara-se para reencontrar Hugo Oliveira no RC Estrasburgo

O clube francês, agora orientado pelo técnico português e ex-treinador do FC Famalicão, prepara-se para contratar Ibrahima Ba por 15 milhões de euros, mais 5 milhões mediante o cumprimento de objetivos.

Hugo Oliveira, que recentemente deixou o emblema minhoto a troco de 4 milhões de euros, teve um papel determinante para convencer o central senegalês a rumar ao clube francês. Apesar do forte interesse do Benfica, o defesa de 21 anos optou pelo projeto liderado pelo treinador que o orientou na última temporada.

Ibrahima Ba já não treinou às ordens de Carlos Carvalhal e brevemente deve integrar o estágio de pré-temporada que o Estrasburgo está a realizar no Algarve.

Na época passada, o internacional jovem pelo Senegal disputou 24 jogos e marcou um golo. Depois de não iniciar a temporada como titular indiscutível, conquistou definitivamente um lugar no onze a partir da 18.ª jornada, “beneficiando” de uma lesão de Léo Realpe.

Caso a transferência se concretize, Ibrahima Ba passa diretamente para o segundo lugar da lista das maiores vendas da história do FC Famalicão, ultrapassando o valor que rendeu a ida de Pedro Gonçalves para o Sporting.

Durante a sua passagem pelo FC Famalicão, o defesa central foi ainda distinguido como Melhor Defesa do Mês de março da Liga Betclic.