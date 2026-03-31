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Famalicão: Ibrahima Ba prolonga contrato até 2030

O jovem defesa central prolongou, até 2030, o contrato que o liga ao FC Famalicão. Ibrahima Ba assumiu, esta época, o centro da defesa da equipa de Hugo Oliveira e as suas exibições têm suscitado a atenção de outros emblemas. Talvez por isso, a SAD antecipa-se e acrescenta mais uma época ao contrato com o jovem jogador.

Ibrahima Ba está muito feliz por renovar com o clube «que permitiu desenvolver as minhas capacidades e proporciona todas as condições para que evolua para um futebol de alto nível». O jovem senegalês refere que «os jogadores da minha posição têm muita qualidade e ajudaram-me a melhorar», agradecendo, também, à equipa técnica e à administração «pela confiança demonstradas».

O FC Famalicão «é como se fosse a minha casa. Cumpri o sonho de me estrear na I Liga, fazer um golo no campeonato, mas tenho mais sonhos para cumprir. Sei que estou no clube certo para os conseguir», garante o defesa central. Aos adeptos, Ibrahima Ba promete «deixar tudo em campo pelo nosso símbolo. Espero fazer os adeptos tão felizes como estou por representar este clube».

Ibrahima Ba assinou na época passada, proveniente do Valenciennes e, à semelhança de outros jogadores do FC Famalicão, aproveitou a passagem pelos sub-23 para se adaptar. A evolução na Liga Revelação catapultou-o para um nível superior e a estreia pela equipa principal, no final da época passada, foi a consequência da sua evolução. Esta época já jogou 20 partidas e assinou um golo, na jornada passada, ao Nacional.

As boas exibições tiveram, também, o devido reconhecimento no mês de fevereiro, ao ser eleito um dos melhores jovens da Liga Portugal.

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Famalicense Diogo Barros lança romance sobre precariedade e radicalismo

O ativista Diogo Barros editou o seu primeiro romance “O Chão que a Minha Mãe Lava”, uma obra que marca a estreia do autor na literatura, numa narrativa crítica sobre a precariedade laboral e discursos extremistas.

O romance centra-se em Maria, uma jovem de 18 anos, que vive entre o contexto de um bairro social e uma escola de elite. Através da protagonista, o leitor é confrontado com a exaustão da sua mãe que se desdobra em três empregos para sustentar a família, num enredo que culmina no despertar da consciência política e ativista.

O livro, com a chancela da Editorial Autografia, já se encontra em pré-venda nas plataformas digitais da editora e do autor.

Recorde-se que famalicense é fundador e porta-voz do movimento social Humanamente e tem liderado iniciativas em prol dos Direitos Humanos e da comunidade LGBTQIAP+ em vários concelhos vizinhos.

Famalicão: Palestra sobre “treino invisível” inspira alunos-atletas da Escola Camilo

A Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE) do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco promoveu uma palestra intitulada A importância do treino invisível na melhoria do rendimento”. Uma ação dirigida aos alunos-atletas da instituição.

A palestra foi conduzida pelo professor Fernando Frazão, que, perante um auditório com lotação esgotada, recorreu a exemplos de atletas de elite mundial, de diversas modalidades, para incentivar os jovens a acreditarem no seu potencial, a persistirem nos seus objetivos e a nunca desistirem do seu percurso.

Um dos pontos altos da sessão foi a realização de um exercício prático de meditação guiada, durante o qual os participantes foram convidados a focar-se na respiração e na visualização de situações desportivas específicas das suas modalidades. Esta atividade permitiu evidenciar os benefícios do chamado “treino invisível” para a saúde física e mental, reforçando a sua importância no desempenho desportivo.

No início da sessão, o diretor do Agrupamento, Carlos Teixeira, e o coordenador nacional da UAARE, Victor Pardal, destacaram a importância de iniciativas como esta para o fomento do alto rendimento académico e desportivo.

Famalicão: Passeio de Bicicletas Antigas em Seide S. Paio

A Confraria das Bicicletas e Motas Antigas de Seide S. Paio organiza a 18 de abril o XIV Passeio de Bicicletas Antigas. Arranca às 14h30, da sede, na Rua de S. Paio.

A participação para o público em geral custa 10 euros; para sócios com as quotas em dia são 8 euros. Há lanche e jantar. Inscrições obrigatórias no contacto 964 292 941 ou confrariabma@hotmail.com

Famalicão: Junta de Arnoso e Sezures oferece amêndoas e chocolates de Páscoa

A Junta de Freguesia de Arnoso (Santa Maria, Santa Eulália) e Sezures associou-se à festa da primavera, promovida pelas diferentes escolas da união de freguesias. A autarquia ofereceu amêndoas e chocolates a todas as crianças do ensino pré-escolar, básico e da Associação Engenho, também aos professores e assistentes operacionais; uma forma de reconhecer o empenho, a disponibilidade e o carinho que têm para com as crianças.

Esta festa, que coincidiu com a pausa letiva das férias da Páscoa, foi recebida com grande entusiasmo e sorrisos das crianças.

A Junta de Freguesia deseja a toda a população uma Santa e Feliz Páscoa.

Jovem fica ferida em despiste de carro na freguesia de Gavião

Uma jovem, com cerca de 25 anos, ficou ferida na manhã desta terça-feira, na sequência de um despiste automóvel.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o acidente aconteceu por volta das 07h40, na Rua da Cruz dos Moinhos, em Gavião.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses que asseguraram o transporte da vítima para o hospital local.

A PSP tomou conta da ocorrência.

Câmara de Famalicão iluminada de roxo

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão assinala a Semana Santa com a iluminação do edifício dos Paços do Concelho de Vila Nova de Famalicão em tons de roxo.

A cor, associada à fé e ao recolhimento, marca os dias mais importantes desta época religiosa, criando um ambiente de reflexão no centro da cidade.

A iniciativa reforça a tradição e convida a comunidade a viver este período com maior significado.