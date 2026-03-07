Famalicão: Idosa cai de prédio em Pousada de Saramagos

Uma mulher de 76 anos caiu do segundo andar de um dos edifícios da Avenida Riopele, em Pousada de Saramagos, Famalicão.

A situação aconteceu pouco depois das 14h00, sendo para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

A vítima, com ferimentos graves, foi encaminhada para o hospital de Famalicão mas não corre risco de vida.