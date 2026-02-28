Concelho

Famalicão: Idosa de 84 anos atropelada na freguesia de Telhado

Uma mulher, de 84 anos, foi atropelada este sábado, ao início da tarde, na freguesia de Telhado, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente, com circunstâncias que ainda estão por apurar, aconteceu cerca das 14h00.

Para o local, Avenida do Pinheiro, foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses

Desconhece-se o estado de saúde da vítima.

Muito sol para este fim de semana

Está mais um fim de semana repleto de sol. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, este sábado e domingo vão ficar marcados por períodos de céu limpo.

Para Famalicão, as máximas vão oscilar entre os 16 e os 18 graus. A chuva deverá regressar no início da próxima semana, adianta a previsão.

 

Famalicão: Derrota em Braga coloca equipa no último lugar

SC Braga e o FC Famalicão abriram, na noite desta sexta-feira, a jornada 17 da Liga Placard Futsal. A equipa bracarense levou a melhor, 3-1, sobre os famalicenses que, com esta derrota, caíram para o último lugar, com 13 pontos, os mesmos do Caxinas que ainda não jogou.

Nos primeiros segundos do encontro, o Famalicão sofreu o primeiro golo e foi, desde aí, “controlado” pela equipa da casa que criou algum perigo. No entanto, a equipa de Hugo Oliveira, depois do seu desconto de tempo, melhorou e acabou por empatar aos 15 minutos, num bonito remate Márcio Moreira que, mais tarde, atirou uma bola aos ferros.

A partir do empate, o jogo entrou numa fase mais dividida, mas a equipa da casa regressou à vantagem aos 18 minutos, num lance onde os famalicenses”não fizeram tudo em termos defensivos permitindo o cabeamento de Vilian ao poste e, depois, a recarga para o golo.

Na segunda parte, o Famalicão, a precisar de pontos, mostrou-se mais dinâmico e provocou maiores cuidados defensivos ao SC Braga que, mesmo assim, aos 27 minutos, aumentou a vantagem. O Famalicão bem tentou e a quatro minutos do fim apostou no guarda-redes avançado. O SC Braga defendeu (bem) e acabou por segurar a vantagem.

 

 

Famalicão: Jovem destrói vários carros à medida que circula na rua

Várias viaturas foram alvo de repetidos atos de vandalismo, na noite desta sexta-feira, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

Os estragos, ao que tudo indica, e segundo o relato de populares, foram levados a cabo por um jovem que, ao circular rua Padre Zeferino José Sampaio e travessa da Av. de França, danificou os carros, partindo os vidros e deixando algumas zonas amolgadas.

O autor dos estragos seguiu a pé pela rua e alguns proprietários dos veículos, entretanto alertados, já reportaram o caso às autoridades.

 

Alerta em Famalicão: Casal de alegados burlões invadem terrenos/casas e abordam idosos

A freguesia de Bairro, no concelho de Vila Nova de Famalicão, está a registar relatos de alegadas tentativas de burla, com especial incidência junto da população idosa.

Segundo informações recolhidas, um casal tem circulado por propriedades privadas, chegando a entrar em terrenos e a abordar moradores. Durante os contactos, questionam sobre a existência de bens valiosos nas habitações, nomeadamente joias, o que tem levantado suspeitas entre os residentes.

Perante a situação, é reforçado o apelo à prudência. A comunidade é aconselhada a não permitir o acesso de desconhecidos às suas propriedades nem a partilhar informações relacionadas com bens pessoais.

Familiares e vizinhos devem também estar particularmente atentos aos mais idosos. Qualquer comportamento suspeito deverá ser comunicado de imediato às autoridades competentes.

A prevenção continua a ser a melhor forma de proteção, num esforço conjunto de toda a comunidade.

Eletricistas da CEVE partem de Famalicão para ajudar zonas mais afetadas pelo mau tempo

A CEVE, cooperativa elétrica que desenvolve parte da sua atividade no concelho de Famalicão, está a colaborar na reposição da rede elétrica nas zonas do centro do país afetadas pelo temporal Tempestade Kristin. A iniciativa solidária foi denominada “CEVE Solidária – Kristin 2026”.

No passado domingo, partiu a primeira equipa, composta por três eletricistas, com destino a Leiria. Os trabalhadores seguiram em duas viaturas com o objetivo de apoiar os trabalhos de recuperação da rede elétrica.

Ao longo desta semana, a intervenção tem decorrido sobretudo na zona da Marinha Grande, onde os técnicos têm participado na reparação da rede de baixa tensão e na reposição de energia em várias habitações afetadas pelo mau tempo. A equipa tem sido recebida pela população com gestos de reconhecimento e agradecimento.

A cooperativa sublinha que, apesar de se tratar de um contributo modesto perante a dimensão dos estragos, esta ação representa um gesto importante de solidariedade e cooperação. A missão é motivo de orgulho para a CEVE, os seus cooperadores e trabalhadores.

Está ainda prevista a partida de mais duas equipas para reforçar o apoio no terreno nos próximos dias.

Famalicão: Em Vila do Conde «é para entrar forte para ganhar» (c/vídeo)

O guarda-redes Lazar Carević fez a antevisão ao jogo com Rio Ave Futebol Clube, da 24.ª jornada da Liga Portugal Betclic, agendado para as 20h30 de domingo, em Vila do Conde.

O titular da baliza famalicense diz que o objetivo é vencer um adversário «de muita qualidade. Temos de entrar fortes para ganhar», avisa.

Chegado na época passada, sente-se «mais tranquilo e com muita confiança. Sinto-me bem, com a ajuda de todos. Quero continuar com bons jogos e boas defesas».

Confira as declarações de Lazar Carević