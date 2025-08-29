Famalicão: Idosa gravemente atropelada pelo autocarro que tinha acabado de a deixar em Joane

Uma mulher, com 78 anos de idade, foi atropelada pelo autocarro onde seguia, na Avenida Dr. Mário Soares, em Joane, Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, o incidente deu-se depois do autocarro ter feito uma paragem para deixar a vítima. Por razões desconhecidas, o transporte público arrancou ainda com a mulher a descer do veículo, tendo depois passado por cima de um dos membros.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses e a VMER de Famalicão.

A vítima foi encaminhada para o hospital de Braga. Apesar da gravidade dos ferimentos, não corre risco de vida.