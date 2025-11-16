Famalicão: Idoso encontrado morto pela GNR

Um homem com cerca de 70 anos foi encontrado sem vida, ao início da noite, em Fradelos, Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, e de acordo com informações do Comando Sub Regional do Ave, a vítima estaria a ser procurada pelas autoridades quando foi localizada, cerca das 19h30 deste domingo, na Rua das Areias, nas proximidades de uma estação de tratamento de águas.

Fonte do socorro adiantou à nossa redação que a vítima foi localizada pelas autoridades sem sinais vitais, diagnóstico que se veio a confirmar aquando da intervenção dos B.V.Famalicão.

O cadáver foi recolhido pelos B.V.Famalicenses e encaminhado para a morgue do Hospital de Famalicão.