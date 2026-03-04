Famalicão: Idoso fica ferido com gravidade em Joane

Famalicão poderá vir a ter o primeiro Centro de Memória do Circo Português. O concelho famalicense surge como local estratégico para acolher este espólio, no âmbito de uma parceria que envolve o INAC, o Ministério da Cultura e entidades locais, incluindo a direção do espaço Central Park, que já demonstrou disponibilidade e sensibilidade para acolher o projeto em condições consideradas sustentáveis.

O projeto prevê a criação de uma estrutura especializada, com equipas dedicadas à conservação, restauro e investigação antropológica, assumindo-se como um espaço de referência a nível nacional e internacional. Para além da preservação do passado, o Centro pretende também afirmar o circo como património cultural imaterial em Portugal, um reconhecimento há muito reivindicado pelo setor.

Profissionais e investigadores consideram que não há tempo a esperar face ao desaparecimento progressivo de espólios, arquivos e testemunhos essenciais da história do circo em Portugal. É por isso que famílias históricas como os Chen, os Monteiro e o emblemático Circo Mariano já se encontram em diálogo com o INAC, num esforço conjunto para preservar documentos, figurinos, fotografias e objetos únicos que testemunham gerações de artistas.

Além de famílias de artistas, o INAC recebeu, em novembro passado, o apoio do Secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, e do subdiretor-geral da DGArtes, Pedro Barbosa. Responsáveis do INAC dizem que, neste momento, o Ministério da Cultura aguarda o posicionamento formal da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, para que o projeto avance.

Município em contacto com o Ministério da Cultura

Em relação ao desafio, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão assume que «acompanha e apoia o trabalho que o Instituto Nacional de Artes do Circo desenvolve, a partir de Famalicão, de promoção das artes do circo contemporâneo». Relativamente ao novo projeto de criação do Centro de Memória do Circo, o Município avança que está em contacto com o Ministério da Cultura para perceber a natureza do envolvimento da administração central neste projeto.