Um homem com mais de 90 anos morreu na noite desta segunda-feira, na sequência de uma queda no interior da habitação onde residia, no Edifício das Lameiras, em Vila Nova de Famalicão.

O alerta foi dado por familiares, por volta das 23h50. Por circunstâncias não reveladas, o idoso terá sofrido uma queda que se revelou fatal.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Famalicão e os Bombeiros Famalicenses, com o apoio da VMER do Hospital de Famalicão.

O óbito foi declarado no local e a PSP tomou conta da ocorrência.