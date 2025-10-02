Famalicão: Idosos do centro de dia das Lameiras revivem tradição

Esta quinta-feira, cerca de 180 seniores receberam os certificados do Centro Qualifica de Famalicão. A cerimónia, que decorreu nas instalações do CITEVE, faz parte do programa da semana “Cidade Amiga das Pessoas Idosas”, promovida pela Câmara Municipal.

Durante o ano, as academias seniores de Nine, Oliveira Santa Maria, Delães, Requião, Pedome, Gondifelos, Vila Nova de Famalicão, Carreira e Bente, Seide e Riba de Ave participaram em formações de inglês, trabalhos manuais e competências digitais, ações que conferiram novas oportunidades de qualificação, valorização pessoal e inclusão ativa na comunidade. É o caso de Maria Adelaide Fernandes, da Academia Sénior de Riba de Ave, que «nunca tinha tocado em barro, mas assim que comecei a moldar senti-me relaxada. É incrível ver algo nascer das nossas mãos! Estas atividades deixam-me feliz e com vontade de aprender mais». Já Maria Alice Ferreira, da Academia Sénior de Nine, utilizou pela primeira vez um computador e o primeiro ato foi escrever «um pequeno texto no teclado, com as minhas próprias mãos». Fala de uma conquista simples, «mas para mim, enorme», porque provou a si mesma «que nunca é tarde para aprender».

O presidente da Câmara Municipal entregou os certificados aos seniores que participaram em atividades de alfabetização e percursos de aprendizagem adaptados às suas necessidades reais. Mário Passos felicitou-os «pela disponibilidade e vontade que demonstram em participar nas atividades que, ao longo do ano, são organizadas por e para eles».

A semana “Famalicão Cidade Amiga das Pessoas Idosas” está a decorrer até esta sexta-feira, com a Casa das Artes a receber 2.ª Jornada Famalicão Cidade Amiga das Pessoas Idosas – Uma Cidade para todas as Idades, com a presença de Mário Passos, e da Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes.

Na cerimónia que decorreu no CITEVE foi inaugurada a exposição “Uma Cidade para Todas as Idades – EnvelheSer com Conhecimento”, com testemunhos inspiradores de participação em formação.