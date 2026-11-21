Na noite deste sábado, a partir das 21h30, na igreja paroquial de Ribeirão tem lugar um concerto de órgão e coro de homenagem a duas referências nacionais da música sacra: o famalicense Manuel Faria e Joaquim dos Santos.

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O concerto, que terá a participação de Rafael Madanços (organista) e do Grupo Coral de Ribeirão, é um momento musical dedicado à valorização do património da música litúrgica e à memória de dois compositores, autores de um importante legado na música sacra.

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Um dos momentos da noite será a estreia absoluta da última obra para órgão composta pelo Pe. Joaquim dos Santos.