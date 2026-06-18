Famalicão: II Encontro “A comunicação em crianças com alterações no desenvolvimento” junta pais e profissionais

A ELI4 Famalicão organizou o II Encontro de Pais e Profissionais com a temática “Entre imagens, gestos e palavras: A comunicação em crianças com alterações no desenvolvimento”, que decorreu na CESPU.
A importância da comunicação e linguagem, as características específicas das crianças com alterações do desenvolvimento, interação e comunicação social, bem como as tecnologias de apoio à comunicação foram alguns dos temas abordados.
A iniciativa contou com a participação de cerca de 230 pessoas e promoveu momentos de partilha de experiências e reflexão.