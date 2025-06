Famalicão: IL anuncia candidato à Junta de Joane

Na próxima quarta-feira, 11 de junho, é apresentada a décima primeira edição do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous. A sessão decorre na tarde daquele dia, a partir das 15h30, na Casa da Azenha em Barcelos.

O festival, da responsabilidade do Teatro da Didascália, com sede em Joane, volta a percorrer espaços públicos das cidades do Quadrilátero Cultural: Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão

O Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous tem vindo a consolidar a sua posição como um dos mais relevantes festivais de circo contemporâneo e de exploração do espaço público, reforçando a dimensão artística, formativa e de envolvimento com as comunidades locais.

A apresentação será conduzida por Bruno Martins e Cláudia Berkeley, diretores artísticos do Teatro da Didascália e responsáveis pela curadoria do Festival Internacional Vaudeville Rendez-vous. O momento conta, também, com os representantes dos quatro municípios envolvidos: Mário Constantino, presidente da Câmara Municipal de Barcelos; Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga; Pedro Oliveira, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; e de Miguel Oliveira, representante da Câmara Municipal de Guimarães.

Criado em 2014, o Vaudeville Rendez-vous tem explorado linguagens do circo contemporâneo, acolhendo projetos internacionais disruptivos e apoiando, simultaneamente, artistas nacionais emergentes. O trabalho desenvolvido faz com que o Teatro da Didascália integre redes europeias de referência, como a plataforma Circusnext e o projeto de cooperação europeu CircusLink, onde participa na seleção e acompanhamento de novos talentos do circo contemporâneo.