Famalicão: IL apresenta programa para a U.F. Lemenhe, Mouquim e Jesufrei

O salão nobre da Junta de Freguesia de Jesufrei recebe, no próximo sábado, às 18 horas, a apresentação do programa eleitoral da Iniciativa Liberal para a União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei. A sessão conta com a presença de Paulo Ricardo Lopes (candidato à Câmara Municipal), Miguel Fidalgo (cabeça de lista à Assembleia Municipal) e Ângelo Ferreira (candidato à U.F. Lemenhe, Mouquim, Jesufrei).
A escolha de Jesufrei para esta apresentação é simbólica, dado que foi nesta freguesia que a Iniciativa Liberal teve o melhor resultado nas últimas legislativas, 9,4%. O partido confia que pode fazer a diferença «num futuro executivo da Junta de Freguesia», enquanto que Paulo Ricardo Lopes nota a «capacidade que os jovens» desta união de freguesias «têm demonstrado para construir um projeto ambicioso», acrescentando que «apostar na juventude é vital para reforçar a democracia e trazer nova energia ao nosso concelho».
O líder da Il de Famalicão acredita que a população vai rever-se no programa eleitoral e lança o desafio «para que nos venham ouvir, para que se juntem à IL na ambição de Construir Vila Nova, um concelho melhor, com mais oportunidades para todos».