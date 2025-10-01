Famalicão: IL diz que comerciantes não sentem na faturação o impacto dos grandes eventos

Em reunião com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), candidatos da Iniciativa Liberal ouviram algumas reivindicações dos representantes do comércio e indústria, nomeadamente necessidade de estacionamento que fomente a permanência no centro, a digitalização do comércio local e as estratégias da ACIF para aumentar a sua representação setorial.

A IL também deixou as suas propostas, tais como a isenção da derrama até 500 mil euros de faturação e descida gradual para quem paga. Esta força partidária quer, ainda, fazer um estudo junto dos famalicenses para identificar fatores-chave que possam atrair pessoas à cidade.

Segundo o candidato à Câmara, Paulo Ricardo Lopes «na dinamização do centro urbano, é de registar que os comerciantes não estão a sentir o impacto dos grandes eventos que têm sido desenvolvidos, ficando assim claro que o aumento do orçamento das grandes festas não tem impacto relevante na economia local, argumento que costuma ser a justificação do atual executivo para o contínuo aumento dos gastos em festas».