A Iniciativa Liberal juntou o deputado Rui Rocha e os representantes dos Núcleos Territoriais do Minho para analisar e bater os desafios que se apresentam aos concelhos da região e que propostas para o Orçamento de Estado para o próximo ano. Neste encontro estiveram Paulo Ricardo Lopes, responsável por Famalicão, acompanhado de Miguel Fidalgo, da Assembleia Municipal.

O encontro entre o deputado eleito pelo círculo eleitoral de Braga e representantes dos núcleos liberais decorreu recentemente e visou, também, reforçar a articulação entre a representação parlamentar e as estruturas locais do partido.

Em comunicado enviado à redação, a IL confere que «foram debatidas ideias e propostas para responder aos principais desafios dos diferentes concelhos da região, bem como as dificuldades identificadas pelos representantes locais». Na mesma reunião, também foram identificadas «preocupações comuns e discutidas soluções ajustadas à realidade de cada município».

A preparação do debate do Orçamento do Estado foi, necessariamente, um dos temas abordados. O grupo partilhou propostas «que levem ao Parlamento as preocupações das populações e os desafios concretos enfrentados pelos concelhos do Minho».

A Iniciativa Liberal no Minho, assim se denomina o grupo, «pretende continuar a promover este diálogo e a trabalhar na identificação de soluções que contribuam para o desenvolvimento económico e social da região, a melhoria dos serviços públicos e a qualidade de vida dos cidadãos».