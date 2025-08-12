Famalicão: IL questiona Câmara sobre falha de água em Joane

A Iniciativa Liberal de Famalicão pediu esclarecimentos à Câmara Municipal sobre uma falha no abastecimento de água, registada esta segunda-feira, 11 de agosto, nas ruas de Laborins e Mato da Senra, em Joane.

Segundo relato de moradores, e de acordo com comunicado enviado pelo partido, a quebra no serviço poderá estar ligada à utilização de uma boca-de-incêndio para encher uma cisterna, alegadamente com o objetivo de regar a futura pista de atletismo.

O partido quer saber se a situação está relacionada com esse carregamento, se houve intervenção de funcionários e equipamentos municipais, e se os habitantes foram avisados previamente. A Iniciativa Liberal considera “criminoso” cortar o abastecimento de água para fins não essenciais, especialmente em contexto de alerta.