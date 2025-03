Famalicão: IL reúne em plenário para aprovar os candidatos à Assembleia e Câmara Municipal

Prosseguindo o contacto com o tecido empresarial local, a Comissão Política Concelhia do Partido Chega visitou, no dia 21 de fevereiro, a Fábrica dos Chocolates Casa Grande, em Ribeirão, onde foram recebidos por André Vieira de Castro.

«Este contacto direto com empresários e empreendedores tem-nos proporcionado um maior conhecimento das necessidades do tecido empresarial famalicense e reforçado a nossa determinação em apoiar aqueles que, com esforço e dedicação, impulsionam o desenvolvimento do concelho. Acreditamos que ouvir e valorizar o espírito empreendedor é essencial para a construção de um Famalicão mais forte e próspero», realça a direção da Comissão Política Concelhia do Chega.

Em nota à imprensa, esta estrutura partidária reafirma o seu compromisso «de apoiar o setor empresarial e de lutar por melhores condições para o crescimento das empresas locais. Acreditamos que incentivar o empreendedorismo é investir no futuro de Famalicão».

Sobre a empresa Chocolates Casa Grande, a direção do Chega diz que se destaca pela qualidade e por contribuir para a economia local e valorização dos produtos regionais.