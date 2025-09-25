Famalicão: IL visita hospital e apela ao investimento do Governo para debelar problemas

Paulo Ricardo Lopes e Diamantino Costa, candidatos da Iniciativa Liberal às câmaras municipais de Famalicão e Trofa, reuniram, na tarde desta quinta-feira, com a administração da ULS do Médio Ave.

No final do encontro, durante o qual tomaram conhecimento dos problemas do hospital, os candidatos comprometerem-se a pressionar politicamente o governo «para que seja reforçado o investimento em profissionais de saúde», que seja acelerado o processo de ampliação das instalações atuais, «nomeadamente disponibilizando o financiamento necessário para que os problemas de estacionamento e aumento da capacidade de internamento sejam resolvidos». Paulo Ricardo Lopes e Diamantino Costa comprometem-se, ainda, «a trabalhar ao nível local para reforçar a oferta de vagas em lares» de forma a diminuir o número de camas ocupadas por internamentos sociais, «que em muito limitam a capacidade de resposta do Hospital».

No encontro foram discutidos os desafios do Hospital S. João de Deus e unidades de cuidados primários, nomeadamente os efeitos da possível passagem do Hospital de Santo Tirso para o setor social, os projetos e candidaturas em curso a fundos comunitários que permitirão aumentar a capacidade de resposta, a necessidade de reforço dos recursos humanos no hospital, bem como os planos ampliação das instalações.

Sobre as urgências do hospital de Famalicão, os candidatos da IL referem que o conselho de administração admitiu que os tempos de espera estão acima do que é desejável. Por isso, apontam a contratação de mais profissionais e o aumento da capacidade de internamento como fatores-chave «para resolver esse problema».