Famalicão: “Ilha Elefante” é um espetáculo interpretado por pessoas com deficiência

O Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, estreia este sábado, dia 29, às 21h30, o espetáculo de circo contemporâneo “Ilha Elefante”. Trata-se de um projeto envolvendo pessoas com deficiência, que foi produzido pelo INAC – Instituto Nacional de Artes de Circo, no âmbito do projeto Panorama – Protagonizar Novos Riscos no Circo Contemporâneo, financiado pelo programa Partis & Art for Change, uma iniciativa Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação La Caixa, e com o apoio do Município de Vila Nova de Famalicão. Envolve ainda a parceria de instituições que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência. Nesta primeira edição foram selecionados cinco jovens da AFPAD, APPACDM e Centro Social e Paroquial Ribeirão.

Este projeto, com um objetivo integrador, tem direção Artística de Carolina Vasconcelos; produção de Lueli Cristina Juliana Moura; técnico Luz Luís Machado; rigger André Freitas; figurinos Lucala; cenário André Santos; composição musical e sonoplastia de André Borges; intérpretes criadores: Ariana Sebastião, Daniel Barbosa, Joaquim Lemos, Nuno Mendes, Sofia Encarnação, Pedro Freitas, Rui Areal.

Sinopse: “Inspirada na expedição polar à Antártica de Ernest Shackleton e sua tripulação, esta peça convida o público a mergulhar para um lugar de resiliência e resistência marcadas por um pequeno grupo naquela que foi uma das maiores histórias de sobrevivência à qual existe memória. Através do circo, como linguagem principal, damos a conhecer sete personagens que tentam sobreviver, náufragos num espaço remoto e num dos ambientes mais extremos do mundo, o gelo ártico.”