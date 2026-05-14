Concelho

Famalicão ilumina Paços do Concelho com as cores do arco-íris

O Município de Famalicão vai assinalar o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia com a iluminação dos Paços do Concelho com as cores do arco-íris, nas noites de 16 e 17 de maio.

A iniciativa surge no âmbito da celebração da data, assinalada anualmente a 17 de maio, e pretende reforçar o compromisso da autarquia com a promoção dos Direitos Humanos, da igualdade e da inclusão.

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Famalicão aposta na internacionalização e aproxima-se de França

O Município de Vila Nova de Famalicão pretende reforçar a ligação ao mercado francês através de uma nova parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa.

O encontro realizou-se esta quinta-feira, 14 de maio, nos Paços do Concelho, onde o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, recebeu o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, Carlos Vinhas Pereira.

Na reunião esteve também presente o vereador da Economia e Empreendedorismo, Augusto Lima, tendo sido sublinhada a importância de aproximar as empresas locais do mercado francês, que é atualmente o terceiro principal destino das exportações do concelho.

A futura cooperação deverá ser formalizada através de um protocolo entre as duas entidades, com o objetivo de criar novas oportunidades de investimento e crescimento para o tecido empresarial famalicense.

Recorde-se que Vila Nova de Famalicão é o terceiro maior exportador nacional e lidera as exportações na região Norte, afirmando-se como um dos principais polos económicos do país.

Famalicão: Central goleador confiante para a última jornada (c/vídeo)

Justin de Haas reflete que para o FC Famalicão fechar a época como deve ser, com uma vitória, “temos de estar 100 por cento focados. Confio nas nossas qualidades e estamos prontos para vencer”.

O Famalicão recebe sábado o Alverca e o central, que esta época já marcou 6 golos (um é da Taça), sente os seus companheiros “entusiasmados, mas focados neste jogo”.

Confiante a defender e perigoso junto da área adversária, Justin diz que o treinador “deu-me mais responsabilidade”. Na entrevista publicada pelo clube, o defesa central recorda a sua chegada a Famalicão, como chegou a titular e o apoio dos adeptos. Confira tudo no vídeo .

 

“Vai à Vila!” reúne famílias, saúde e produtos regionais no centro de Famalicão

Durante o mês de maio, a Praça D. Maria II, em Vila Nova de Famalicão, volta a receber os mercados urbanos “Vai à Vila!”, com uma programação diversificada dedicada à cultura, saúde e promoção dos produtos locais.

A iniciativa arranca já nos dias 16 e 17 de maio com o Mercado das Famílias Interculturais, um espaço de partilha de tradições, costumes e culturas das famílias imigrantes residentes no concelho. O programa inclui animação musical, atividades desportivas e atuações de vários grupos ao longo do fim de semana.

Entre os dias 18 e 20 de maio, realiza-se o Mercado da Saúde, promovido em parceria com a Escola Profissional CIOR. O evento contará com rastreios gratuitos, atividades físicas e sessões de sensibilização para a importância da saúde e do bem-estar.

Já no fim de semana de 22, 23 e 24 de maio, o “Vai à Vila!” recebe o Mercado Produto que é Nosso, dedicado à divulgação e valorização dos produtos regionais, reunindo produtores de vinho, mel, padaria, doçaria e enchidos.

Bebé nasce em ambulância dos Bombeiros de Riba de Ave

Uma bebé nasceu, esta quinta-feira de manhã, dentro de uma ambulância dos Bombeiros de Riba de Ave, em Famalicão.

O caso aconteceu cerca das 07h30, quando a corporação transportava uma grávida para o Hospital de Famalicão. Já na zona de Avidos, a mulher entrou em trabalho de parto e o nascimento acabou por acontecer ainda durante a viagem.

A bebé foi assistida pelas bombeiras Elisabete Rodrigues e Rita Viana, com o apoio da equipa da VMER de Famalicão.

Após o parto, mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital de Famalicão, encontrando-se ambas bem de saúde.

Nas redes sociais, os Bombeiros de Riba d’Ave falaram num “milagre” e elogiaram a rapidez e profissionalismo da equipa envolvida.

Famalicão: Antigos Escuteiros do CNE-257 de Requião reúnem-se em Convívio

O Agrupamento de Escuteiros n.º 257 de Requião está a celebrar o seu 60.º aniversário, com várias iniciativas ao longo do ano. Inserido nas celebrações, dia 24 de maio, promove um convívio com antigos escuteiros.

O programa inicia-se com a participação na eucaristia das 11h15, na igreja paroquial, seguida de almoço/convívio. O convite é dirigido a todos os antigos escuteiros, desafiando-os a levarem fotografias que guardem memórias deste agrupamento. A presença deve ser confirmada até ao dia 16, junto de Juliana Guedes, através do número 919 788 632.

Famalicão: ULS Médio Ave vai contratar dezenas de médicos especialistas

A ULS do Médio Ave vai reforçar as suas equipas médicas com a abertura de 37 vagas para especialistas em Medicina Interna, Cirurgia Geral, Cardiologia, Pediatria, Ortopedia, Pneumologia, Radiologia e Oftalmologia.

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave refere que é um reforço da capacidade de resposta, o maior das últimas décadas. “Este reforço permitirá melhorar a resposta assistencial, aumentar a eficiência dos serviços e contribuir para a redução dos tempos de espera”.

Os procedimentos concursais para admissão destes especialistas começam nos próximos dias, anuncia, ainda, a unidade de saúde.

Recorda-se que a ULSMAve tem como área de influência os concelhos de Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de Famalicão.